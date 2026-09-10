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Sjedinjene Američke Države imale su najtoplije leto u istoriji merenja, saopštili su zvaničnici, posle nekoliko meseci izuzetno visokih temperatura i širenja suše širom zemlje.

Prema novom izveštaju Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), prosečna temperatura u celoj zemlji od juna do avgusta iznosila je 74,4 stepena Farenhajta, odnosno oko 23,6 stepeni Celzijusa.

Reč je o periodu koji klimatolozi nazivaju "meteorološkim letom". To je bilo najtoplije leto u SAD otkako su pre 132 godine počela sistematska merenja temperature i padavina, a prethodni rekord iz 1936. godine, koji je ponovljen i 2021, premašen je za 0,4 stepena.

I avgust 2026. oborio je mesečne temperaturne rekorde, navodi se u izveštaju. Prosečna temperatura tokom celog meseca iznosila je 75,6 stepeni Farenhajta, dok je prosečna maksimalna dnevna temperatura bila znatno viša i dostigla 88,6 stepeni ,što je najviša prosečna vrednost ikada zabeležena.

Foto: AP

Paklena vrućina

Ovogodišnje letnje temperature značajno su odstupale od obrazaca zabeleženih tokom 20. veka, kako tokom celog leta, tako i posebno u avgustu, navodi se u izveštaju koji je preneo CBS news.

U 2026. godini prosečne temperature od juna do avgusta bile su za 3,5 stepeni Farenhajta, odnosno oko 1,9 stepeni Celzijusa, više nego prosečne letnje temperature zabeležene tokom 1900-ih. Prosečna temperatura u avgustu bila je viša za tri stepena Farenhajta, odnosno oko 1,7 stepeni Celzijusa.

Veliki deo kontinentalnog dela SAD prošlog meseca imao je temperature "od iznad proseka do znatno iznad proseka", prema izveštaju. Jedina područja sa uobičajenim vremenskim uslovima bila su izolovana područja na Srednjem zapadu i severnim Velikim ravnicama.

Foto: EPA, AP

Istovremeno, rekordno visoke temperature zabeležene su širom Zapada, jugozapada, južnih Stenovitih planina, jugozapadnih ravnica i južnog dela Floride. Ta područja bila su pogođena snažnim toplotnim talasima, razornim šumskim požarima i smanjenjem rezervi vode.

Kalifornija, Nevada, Novi Meksiko i Kolorado ove godine imali su najtopliji avgust ikada zabeležen. U Kaliforniji i Novom Meksiku prosečne dnevne maksimalne temperature dostigle su rekordne vrednosti.

Čak su i noćne temperature u proseku bile najviše ikada zabeležene tokom avgusta na velikom delu Zapada, uključujući Arizonu, Kaliforniju, Kolorado, Nevadu, Novi Meksiko i Jutu.

Nekoliko država na jugozapadu imalo je rekordno visoke temperature tokom celog leta. Među njima su Kolorado, Novi Meksiko i Juta, dok je Arizona izjednačila prethodni rekord za najtoplije leto.

Foto: Profimedia

Količina padavina ispod proseka

Iako su pojedine delove zemlje pogodile oluje koje su donele obilne padavine, količina padavina širom SAD tokom ovog leta ipak je bila ispod proseka za 20. vek, pokazao je izveštaj.

U celoj zemlji palo je prosečno 8,11 inča kiše, odnosno oko 206 milimetara, od juna do avgusta, što je 0,21 inč, odnosno oko 5,3 milimetra, manje od proseka zabeleženog tokom prošlog veka.

Znatno veća količina padavina u državama poput Indijane, Kentakija i Ohaja neutralisana je istorijski malim količinama padavina u oblastima poput Kalifornije. Ta savezna država imala je najsušnije leto od 2002. godine i peto najsušnije leto od početka merenja.

Foto: AP

Razlika je bila posebno izražena u avgustu. Indijana i Ohajo zabeležili su rekordne količine padavina za taj mesec, dok su se Teksas i Oklahoma približili svojim rekordno niskim vrednostima.

Avgust je doneo i dodatno pogoršanje suše u pojedinim delovima zemlje, navodi se u izveštaju, pozivajući se na američki Monitor suše.

Suša je početkom septembra zahvatala 59,1 odsto teritorije SAD, nakon što se od početka avgusta proširila za više od 10 odsto.

Iako je i dalje bila prisutna u mnogim delovima Zapada koji su se već suočavali sa sušom, ona se dodatno proširila ka centralnim delovima zemlje. Istovremeno, situacija se donekle poboljšala u pojedinim delovima jugozapada, jugoistoka i srednjeg Atlantika.