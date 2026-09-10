Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države imale su najtoplije leto u istoriji merenja, saopštili su zvaničnici, posle nekoliko meseci izuzetno visokih temperatura i širenja suše širom zemlje.

Prema novom izveštaju Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), prosečna temperatura u celoj zemlji od juna do avgusta iznosila je 74,4 stepena Farenhajta, odnosno oko 23,6 stepeni Celzijusa.

Reč je o periodu koji klimatolozi nazivaju "meteorološkim letom". To je bilo najtoplije leto u SAD otkako su pre 132 godine počela sistematska merenja temperature i padavina, a prethodni rekord iz 1936. godine, koji je ponovljen i 2021, premašen je za 0,4 stepena.

I avgust 2026. oborio je mesečne temperaturne rekorde, navodi se u izveštaju. Prosečna temperatura tokom celog meseca iznosila je 75,6 stepeni Farenhajta, dok je prosečna maksimalna dnevna temperatura bila znatno viša i dostigla 88,6 stepeni ,što je najviša prosečna vrednost ikada zabeležena.

200702-ap.jpg
Foto: AP

Paklena vrućina

Ovogodišnje letnje temperature značajno su odstupale od obrazaca zabeleženih tokom 20. veka, kako tokom celog leta, tako i posebno u avgustu, navodi se u izveštaju koji je preneo CBS news.

U 2026. godini prosečne temperature od juna do avgusta bile su za 3,5 stepeni Farenhajta, odnosno oko 1,9 stepeni Celzijusa, više nego prosečne letnje temperature zabeležene tokom 1900-ih. Prosečna temperatura u avgustu bila je viša za tri stepena Farenhajta, odnosno oko 1,7 stepeni Celzijusa.

Veliki deo kontinentalnog dela SAD prošlog meseca imao je temperature "od iznad proseka do znatno iznad proseka", prema izveštaju. Jedina područja sa uobičajenim vremenskim uslovima bila su izolovana područja na Srednjem zapadu i severnim Velikim ravnicama.

pjimage-1.jpg
Foto: EPA, AP

Istovremeno, rekordno visoke temperature zabeležene su širom Zapada, jugozapada, južnih Stenovitih planina, jugozapadnih ravnica i južnog dela Floride. Ta područja bila su pogođena snažnim toplotnim talasima, razornim šumskim požarima i smanjenjem rezervi vode.

Kalifornija, Nevada, Novi Meksiko i Kolorado ove godine imali su najtopliji avgust ikada zabeležen. U Kaliforniji i Novom Meksiku prosečne dnevne maksimalne temperature dostigle su rekordne vrednosti.

Čak su i noćne temperature u proseku bile najviše ikada zabeležene tokom avgusta na velikom delu Zapada, uključujući Arizonu, Kaliforniju, Kolorado, Nevadu, Novi Meksiko i Jutu.

Nekoliko država na jugozapadu imalo je rekordno visoke temperature tokom celog leta. Među njima su Kolorado, Novi Meksiko i Juta, dok je Arizona izjednačila prethodni rekord za najtoplije leto.

profimedia0459914534.jpg
Foto: Profimedia

Količina padavina ispod proseka

Iako su pojedine delove zemlje pogodile oluje koje su donele obilne padavine, količina padavina širom SAD tokom ovog leta ipak je bila ispod proseka za 20. vek, pokazao je izveštaj.

U celoj zemlji palo je prosečno 8,11 inča kiše, odnosno oko 206 milimetara, od juna do avgusta, što je 0,21 inč, odnosno oko 5,3 milimetra, manje od proseka zabeleženog tokom prošlog veka.

Znatno veća količina padavina u državama poput Indijane, Kentakija i Ohaja neutralisana je istorijski malim količinama padavina u oblastima poput Kalifornije. Ta savezna država imala je najsušnije leto od 2002. godine i peto najsušnije leto od početka merenja.

2007-ap.jpg
Foto: AP

Razlika je bila posebno izražena u avgustu. Indijana i Ohajo zabeležili su rekordne količine padavina za taj mesec, dok su se Teksas i Oklahoma približili svojim rekordno niskim vrednostima.

Avgust je doneo i dodatno pogoršanje suše u pojedinim delovima zemlje, navodi se u izveštaju, pozivajući se na američki Monitor suše.

Suša je početkom septembra zahvatala 59,1 odsto teritorije SAD, nakon što se od početka avgusta proširila za više od 10 odsto.

Iako je i dalje bila prisutna u mnogim delovima Zapada koji su se već suočavali sa sušom, ona se dodatno proširila ka centralnim delovima zemlje. Istovremeno, situacija se donekle poboljšala u pojedinim delovima jugozapada, jugoistoka i srednjeg Atlantika.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNAJTOPLIJE LETO U ISTORIJI ŠPANIJE: Čak 61 dan toplotnog talasa, visoke temperature pogodovale velikim požarima
vrucina.jpg
PlanetaŠVAJCARSKA OBORILA REKORD: Leto 2026. godine najtoplije i najsuvlje od početka merenja
vrućine vrućina
PlanetaKLJUČA U ITALIJI! U TORINU IZMERENO NEVEROVATNIH 75 STEPENI: Crveni alarm proglašen u 27 gradova, nestašica vode u više od 100 opština (FOTO)
456456.jpg
PlanetaGORI ITALIJA! CRVENI ALARM U 27 GRADOVA: Proglašen najviši stepen uzbune, na udaru Rim, Napulj, Milano, Venecija, Trst...
w-56984040.jpg
PlanetaKATASTROFA U NEMAČKOJ: Čak 10.000 ljudi preminulo od posledica vrućina, bolnice i domovi nisu spremni za novi toplotni talas!
profimedia-1112710731.jpg
PlanetaNOVI TOPLOTNI TALAS PRETI ZAPADNOJ EVROPI: Do sada više od 4.000 žrtava ekstremnih vrućina
profimedia-1112140466.jpg