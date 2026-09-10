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Mošti srednjovekovnog ruskog kneza Dmitrija Donskog, poznatog po pobedi nad mongolskim snagama u bici na Kulikovom polju, poslate su u Donjeck, gde bi trebalo da budu prikazane ruskim vojnicima duž linije fronta, saopštila je danas Ruska pravoslavna crkva.

Kako je navedeno u saopštenju, u Donjeck je upućen fragment desne ruke Dmitrija Donskog, koji se čuva kao crkvena relikvija.

- Fragment desne ruke velikog kneza, iste one desne ruke kojom je vitlao mačem na Kulikovom polju, poslat je na front da ojača duh vojnika - navela je Ruska pravoslavna crkva.

1/5 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na uskršnjoj liturgiji u Moskvi Foto: EPA/Ramil Sitdikov Sputnik Kreml

Relikvija se nalazi u malom ukrašenom kovčegu, a prema najavi Crkve biće prikazana ruskim borbenim jedinicama duž linije fronta. Cilj ovog poteza, prema navodima Crkve, jeste pružanje duhovne podrške i jačanje morala vojnika.

Dmitrij Donski bio je veliki knez Moskve i jedna od značajnih ličnosti srednjovekovne ruske istorije. Ostao je poznat po pobedi nad vojskom Mamaja u bici na Kulikovom polju 1380. godine.

1/8 Vidi galeriju Putin na Božićnoj liturgiji nedaleko od Moskve Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Press Service

Ruska pravoslavna crkva proglasila ga je svetiteljem 1988. godine.

Odluka da se relikvija pošalje na područje fronta izazvala je kritike pojedinaca koji ocenjuju da se time verska tradicija stavlja u službu ratnih ciljeva i politike Kremlja.

Kritičari podsećaju da je Ruska pravoslavna crkva i ranije bila uključena u pružanje duhovne podrške ruskim vojnicima.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Sveštenici su upućivani na front, dok su u ruskim crkvama organizovane molitve za pobedu ruskih snaga. Crkva je takođe ranije organizovala prenošenje verskih ikona avionima iznad pojedinih ruskih gradova.