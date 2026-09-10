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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negirao je navode da je u iranskim napadima ove nedelje pričinjena šteta američkim vojnim avionima u Jordanu.

"Ne. Nema štete. Ničega nema", rekao je Tramp u intervjuu za televiziju NjuzNejšn, odgovarajući na pitanje o tim navodima.

Tramp je kazao i da ne zna da li će Iran uspeti da izdrži pod pritiskom američkih ekonomskih mera.

"Ne znam da li će moći da izdrže. Ali to će biti rešeno posle izbora. Ili možda ranije. Ali biće rešeno odmah nakon izbora", rekao je Tramp, misleći na predstojeće novembarske izbore za Kongres SAD.

Ranije je jedan američki zvaničnik rekao za Rojters, pod uslovom da ne bude imenovan, da je u iranskim napadima ove nedelje oštećeno više američkih vojnih aviona u bazi Muafak Salti u Jordanu.

Prema njegovim navodima, u napadima je pogođen jedan avion A-10 "Tanderbolt II", poznat pod nadimkom "Varthog", kojem je otkinuto krilo, dok je oko osam aviona F-15 pretrpelo manju štetu i vraćeno je u upotrebu.