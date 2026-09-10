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Žena je nastradala nakon što se utopilau kabini svog automobila koji je ostao zarobljen u poplavljenom podvožnjaku u Latisani, u blizini Udina, piše portal ANSA.

Pokušaj jednog karabinijera da je spase bio je uzaludan.

Čitavo područje između Latisane i Lignana pretrpelo je velike probleme i poplave usled nevremena koje je zahvatilo region tokom protekle noći i jutros.

1/7 Vidi galeriju Italija nevreme poplave Foto: Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nevreme je pogodilo i Milano, gde se tokom noći izlio Lambro, ali se reka potom povukla u korito.

U Valtelini je došlo do odrona, zbog čega je evakuisano 45 ljudi. U oblasti Bergama dva automobila su se prevrnula, dok su putevi bili poplavljeni.

U Toskani je zabeleženo više od 63.000 udara groma.