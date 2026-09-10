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STRAŠNO NEVREME U ITALIJI: Žena se udavila u autu, izlile se reke! U Toskani zabeleženo više od 63.000 udara groma! (FOTO)
- Nevreme je izazvalo velike poplave između Latisane i Lignana, a problemi su zabeleženi i u Milanu, Bergamu i Valtelini.
- U Toskani je registrovano više od 63.000 udara groma, dok je zbog odrona evakuisano 45 ljudi.
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Žena je nastradala nakon što se utopilau kabini svog automobila koji je ostao zarobljen u poplavljenom podvožnjaku u Latisani, u blizini Udina, piše portal ANSA.
Pokušaj jednog karabinijera da je spase bio je uzaludan.
Čitavo područje između Latisane i Lignana pretrpelo je velike probleme i poplave usled nevremena koje je zahvatilo region tokom protekle noći i jutros.
Italija nevreme poplave Foto: Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Nevreme je pogodilo i Milano, gde se tokom noći izlio Lambro, ali se reka potom povukla u korito.
U Valtelini je došlo do odrona, zbog čega je evakuisano 45 ljudi. U oblasti Bergama dva automobila su se prevrnula, dok su putevi bili poplavljeni.
U Toskani je zabeleženo više od 63.000 udara groma.
Kurir.rs/ANSA/Telegraf
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