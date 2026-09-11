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Peru će se pridružiti američkoj koaliciji za borbu protiv narko-kartela, izjavila je predsednica Perua Keiko Fudžimori, nakon posete američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Peru će biti deo inicijative "Štit Amerike", koja okuplja uglavnom desničarske lidere iz Latinske Amerike u okviru kampanje protiv narko-kartela, prenosi Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp predstavio je inicijativu kao odlučnu akciju protiv organizovanog kriminala.

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