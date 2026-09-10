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Ruske oružane snage su danas popodne nastavile koordinisane napade na ukrajinske morske luke, plovila i logističke centre koje navodno koristi ukrajinska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije na Telegramu.

"Posle napada na luku Čornomorsk, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojni teret namenjen snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga", navelo je ministarstvo.

Ukrajinske vlasti u oblasti Odese, regionu u kojem se nalazi luka Čornomorsk, još se nisu oglasile povodom tog napada.

Saopštenje ruskog ministarstva usledilo je samo nekoliko sati nakon što je ukrajinska mornarica ranije danas saopštila da je onesposobila rusku fregatu "Admiral Esen", koja je prethodnog dana pogođena raketom dugog dometa Neptun u crnomorskoj luci Novorosijsk.