Slušaj vest

Ruske oružane snage su danas popodne nastavile koordinisane napade na ukrajinske morske luke, plovila i logističke centre koje navodno koristi ukrajinska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije na Telegramu.

"Posle napada na luku Čornomorsk, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojni teret namenjen snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga", navelo je ministarstvo.

Ukrajinske vlasti u oblasti Odese, regionu u kojem se nalazi luka Čornomorsk, još se nisu oglasile povodom tog napada.

Saopštenje ruskog ministarstva usledilo je samo nekoliko sati nakon što je ukrajinska mornarica ranije danas saopštila da je onesposobila rusku fregatu "Admiral Esen", koja je prethodnog dana pogođena raketom dugog dometa Neptun u crnomorskoj luci Novorosijsk.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaRUSKI UDAR U CRNOM MORU: Dronovima napadnuta dva broda sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku
profimedia0398661082.jpg
PlanetaSTRAHOVITE EKSPLOZIJE U ČUVENOM RUSKOM LETOVALIŠTU! Šire se snimci snažnog ukrajinskog udara na luku Soči! Dejstvovao PVO sistem "Pancir" (FOTO/VIDEO)
Ukrajina.jpg
PlanetaUKRAJINSKA VOJSKA UPOZORAVA: Rusija planira ofanzivu na sever Ukrajine i Kijev!
ukrajinska vojska.jpg
PlanetaPUTIN ŠALJE NA FRONT JOŠ 600.000 VOJNIKA?! Rusija sprema novu veliku mobilizaciju, Kremlj uvodi dodatna pravila, tiču se pojedinih grupa ljudi?!
Vladimir Putin
PlanetaKAKO JE KIJEV PRENEO RAT U RUSIJU: Od potapanja "Moskve" do "Paukove mreže" - Napadi na Krim, rafinerije i strateške bombardere promenili tok sukoba (VIDEO)
crnomorska-flota.jpg