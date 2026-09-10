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Jemenski pobunjenici Hutidanas su zauzeli jemenski lučki grad Moku, koji je u vitalnoj oblasti za kontrolu nad pomorskim saobraćajem kroz Crveno more, rekli su Huti i jemenski zvaničici.

Moka se nalazi oko 80 kilometara od moreuza Bab el Mandeb, prolaza koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv i kroz koji se obično prevozi oko 12 odso svetske robe.

Značaj Bab el Mandeba za globalno snabdevanje naftom poraslo je od kada je Iran blokirao prolaz kroz obližnji Ormuski moreuz tokom svog rata sa SAD i Izraelom.

Huti su se držali uglavnom po strani tokom prvobitne teške faze iranskog rata, koji je počeo krajem februara, ali tokom leta oni su povećali napade protiv jemenske međunarodno priznate vlade i proglasili blokadu Saudijske Arabije koja podržava tu vladu.

Iako Huti imaju sopstvene razloge za borbe protiv Saudijaca, ta borba takođe služi iranskim interesima time što se povećava pritisak na tu zemlju proizvođača nafte i saveznicu Amerike.

Moka predstavlja najveće terotorijalno osvajanje Huta od kada su 2022.godine potpisali primirje za okončanje građanskog rata koji je počeo pre više od jedne decenije. Povratak na građanski rat bio bi razoran za narod Jemena i potencijalno i za svetsko snabdevanje energentima.

Staovnici Moke rekli su za AP da danas mogu da se vide snage Huta u celom gradu i da su trgovine zatvorene. Moku su dugo držale snage povezane sa međunarodno priznatom jemenskom vladom. ;