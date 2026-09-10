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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da se ne vode konkretni razgovori o energetskom primirju sa Kijevom, prenela je agencija TASS.

Peskov je novinarima ponovio da su ruski predlozi za obustavu borbi u Ukrajini nepromenjeni već dve godine.

"Svi naši predlozi za okončanje neprijateljstava su dobro poznati. Uslovi se gotovo nisu promenili u odnosu na ono što je predsednik Rusije Vladimir Putin izneo u ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine – osim što se situacija na terenu znatno pogoršala po Ukrajinu", rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je dodao da se "režim u Kijevu nalazi u veoma teškoj situaciji".

"Stoga, sasvim prirodno, Kijev ne predlaže konačno rešenje koje bi u potpunosti odgovaralo našim interesima, već primirje u oblasti koja predstavlja njegovu Ahilovu petu", istakao je portparol Kremlja.

Peskov je naglasio da se Moskva zalaže za brzo okončanje sukoba.

"I mi se zalažemo za brzi kraj neprijateljstava i brzo rešavanje sukoba. To je naš stav od samog početka i za nas je mirno rešenje poželjnije. Specijalna vojna operacija se sprovodi isključivo zato što ne postoji izgled niti mogućnost za mirno rešenje", dodao je Peskov.