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Odbrambena pomoć Kanade Ukrajini iznosiće više od milijardu dolara, o čemu su dve strane postigle dogovor, saopštio je danas predsednik Volodimir Zelenski, koji boravi u poseti toj zemlji.

Kako se navodi, dve strane su postigle niz sporazuma vrednih ukupno više od dve milijarde dolara, preneo je Ukrinform.
Zelenski je to objavio tokom razgovora sa predstavnicima medija u Kanadi.

”Sve u svemu, današnji sporazumi su značajni. Vladin paket za našu odbranu vredan je više od milijardu američkih dolara. To se pre svega odnosi na zaštitu vazdušnog prostora, rakete za sistem 'Patriot', municiju za avione F-16 i zajedničku proizvodnju dronova između naših država”, rekao je Zelenski.

On je napomenuo da su postignuti i finansijski sporazumi između ukrajinskih i kanadskih kompanija u sektoru energetike.

Pored toga, Kanada će pružiti podršku ukrajinskim veteranima, a Zelenski je takođe najavio osnivanje fonda za veterane.

“Zahvalan sam Kanadi na doprinosu ovom fondu u iznosu od 40 miliona dolara, što će odmah podržati naše programe za veterane”, rekao je on.

Ukrajina i Kanada danas su potpisale niz bilateralnih dokumenata, uključujući Deklaraciju o stogodišnjem partnerstvu, navela je agencija.

Kurir.rs/Ukrinform

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