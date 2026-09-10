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Ako bi se birao najneobičniji predsednik neke države, Uhnagin Hurelsuh, predsednik Mongolije, sasvim sigurno bi bio među kandidatima za sam vrh.

Hurelsuh je ponovo privukao pažnju javnosti, ovog puta zbog svoje neverovatne fizičke snage. Tokom posete jednoj vojnoj jedinici skinuo je sako, legao na benč i podigao teg težak čak 100 kilograma - i to 20 puta.

Na snimku se vidi kako mongolski predsednik bez većih problema završava seriju, dok ga okupljeni vojnici i prisutni nagrađuju aplauzom.

Posebno iznenađuje podatak da Hurelsuh ima 58 godina.

Od vojske do predsedničke funkcije

Uhnagin Hurelsuh predsednik je Mongolije od 2021. godine, a prethodno je obavljao funkciju premijera.

Po obrazovanju je politikolog i pravnik, dok je početak karijere proveo u Mongolskoj narodnoj armiji. Od 1989. do 1990. godine služio je kao politički oficir.

Danas, kao predsednik države, obavlja i funkciju vrhovnog komandanta mongolskih oružanih snaga.

Međutim, njegova biografija nije zanimljiva samo zbog politike i vojske.

Predsednik je i bajker

Hurelsuh se očigledno ne uklapa u stereotip političara koji se drži isključivo protokola, odela i zvaničnih fotografija.

On je, između ostalog, veliki ljubitelj motocikala i osnivač mongolskog "Harli-Dejvidson" kluba.

Pored toga, Hurelsuh je i muzičar. Ima bend pod nazivom "Pals", u kojem svira gitaru.

Zbog svega toga njegov javni imidž prilično se razlikuje od onoga što se obično očekuje od jednog predsednika države.

Foto: Printskrin X

Njegovo ime ima neobično značenje

Zanimljiva je i priča o njegovom imenu.

Ime Hurelsuh povezuje se sa izrazom "bronzana sekira". Prema biografskim izvorima, ime je dobio nakon što su njegov otac i starija sestra pronašli malu bronzanu sekiru pored izvora na kojem su radili njegovi roditelji.

Tako je čovek koji danas predvodi Mongoliju, komanduje njenim oružanim snagama, vozi "Harli-Dejvidson" i svira gitaru, dobio ime po neobičnom pronalasku iz detinjstva.

A sada je pažnju javnosti privukao i još jednim detaljem - činjenicom da sa 58 godina može da uradi 20 ponavljanja sa 100 kilograma na benču.