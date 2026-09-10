NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U KONGU: Izgorelo 300 kuća i dve škole, u požaru poginulo 24 dece! (FOTO)
- Pobunjenička administracija navodi da je 29 osoba na lečenju, dok je 21 na intenzivnoj nezi.
- Uzrok požara se istražuje, a stanovnici i zdravstveni radnici upozoravaju da broj žrtava može da poraste.
U požaru u gradu Bukavu u Kongu, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, poginulo je najmanje 24 dece, dok su u vatrenoj stihiji uništene dve škole i izgorelo oko 300 drvenih kuća, izjavio je u četvrtak za Reuters zvaničnik pobunjeničke administracije.
"Među stradalima je 19 devojčica i pet dečaka", rekao je Masumbuko Bvenge, zamenik guvernera provincije Južni Kivu, u kojoj se nalazi Bukavu, a koji je na tu funkciju postavljen u administraciji koju predvodi pokret AFC/M23, uz podršku Ruande.
AFC/M23 je u saopštenju naveo da je prema preliminarnim podacima poginulo 24 ljudi i da je u toku istraga o uzroku i okolnostima požara.
Grupa je saopštila da se 29 osoba nalazi na lečenju, od kojih je 21 na intenzivnoj nezi.
Pobunjenici su početkom prošle godine, u munjevitom napredovanju kroz istočni deo Konga, zauzeli Bukavu.
Požar je do poslepodneva bio ugašen, ali se beli dim i dalje dizao iz gomila ruševina i iskrivljenih limenih krovova, javio je reporter Reuters-a sa lica mesta.
"Bili smo na aveniji, a deca su upravo krenula u školu kada je požar izbio nedaleko od škole. Stigla su vozila Hitne pomoći kako bi odvezla tela stradalih i povređene“, rekao je očevidac Pjer Mudahama.
Broj žrtava mogao bi dodatno da poraste, upozorili su stanovnici i zdravstveni radnici.
Jedan muškarac koji se nalazio na mestu požara rekao je Reuters-u da je pomogao da se u vozilo Hitne pomoći unese 17 tela, među kojima su, pored dece, bili i odrasli muškarci.
Jedan lokalni zdravstveni centar saopštio je da je primio 10 tela osoba stradalih u požaru. Druga bolnica navela je da je primila više od 50 učenika, od kojih je 14 preminulo.
Kurir.rs/Agencije