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U požaru u gradu Bukavu u Kongu, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, poginulo je najmanje 24 dece, dok su u vatrenoj stihiji uništene dve škole i izgorelo oko 300 drvenih kuća, izjavio je u četvrtak za Reuters zvaničnik pobunjeničke administracije.

"Među stradalima je 19 devojčica i pet dečaka", rekao je Masumbuko Bvenge, zamenik guvernera provincije Južni Kivu, u kojoj se nalazi Bukavu, a koji je na tu funkciju postavljen u administraciji koju predvodi pokret AFC/M23, uz podršku Ruande.

AFC/M23 je u saopštenju naveo da je prema preliminarnim podacima poginulo 24 ljudi i da je u toku istraga o uzroku i okolnostima požara.

Grupa je saopštila da se 29 osoba nalazi na lečenju, od kojih je 21 na intenzivnoj nezi.

Pobunjenici su početkom prošle godine, u munjevitom napredovanju kroz istočni deo Konga, zauzeli Bukavu.

Požar je do poslepodneva bio ugašen, ali se beli dim i dalje dizao iz gomila ruševina i iskrivljenih limenih krovova, javio je reporter Reuters-a sa lica mesta.

"Bili smo na aveniji, a deca su upravo krenula u školu kada je požar izbio nedaleko od škole. Stigla su vozila Hitne pomoći kako bi odvezla tela stradalih i povređene“, rekao je očevidac Pjer Mudahama.

Foto: Printscreen/Youtube

Broj žrtava mogao bi dodatno da poraste, upozorili su stanovnici i zdravstveni radnici.

Jedan muškarac koji se nalazio na mestu požara rekao je Reuters-u da je pomogao da se u vozilo Hitne pomoći unese 17 tela, među kojima su, pored dece, bili i odrasli muškarci.

Jedan lokalni zdravstveni centar saopštio je da je primio 10 tela osoba stradalih u požaru. Druga bolnica navela je da je primila više od 50 učenika, od kojih je 14 preminulo.