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U današnjim ruskim udarima na Pavlogradna istoku Ukrajine poginulo je sedam ljudi, javili su ukrajinski zvaničnici.

Ruske snage pokrenule su danas široki napad na industrijski grad Pavlograd na jugoistoku Ukrjine, kada je poginulo sedam ljudi, a pogodili su i benzinsku pumpu u glavnom gradu Kijevu i internacionali objekat agribiznisa u Dnjepru, preneo je Rojters.

Ruski napad izveden je na tržni centar u Pavlogradu u oblasti Dnjepopetrovsk, rekao je ukrajinski ;ministar unutrašnjih poslova Ian Vihivskji. Pogođene su prodavnice i vozila u napadu tokom dana koji se dogodio kada su ulice bile pune ljudi, rekao je ministar, prenosi BBC.

Ruski vazdušni udari ciljali su ranije ove nedelje još dva tražna centra u gradovima Zaporožje i Sumi, prema ukrajinskim medijma.

Rusija je s druge strane ; prijavila da je 28 ljudi povređeno u napadu ukrajinskog vodenog drona na Soči tokom noći od srede na četvrtak, i optužila Ukrajinu da je odgovorna za još tri smrtna slučaja.

Novi mirovni napori američkih izaslanika ovog vikenda izgleda da su dali malo konkretnih rezultata, posle njihovih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moksvi i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.