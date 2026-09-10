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U udesu holandskog turističkog autobusa u istočnoj Švajcarskoj nekoliko ljudi je poginulo i ima povređenih, javila je danas policija.

Autobus se prevrnuo na putu između sela Zuš i Cenrec u alpskom kantonu Graubinden, spasilački timovi su stigli do mesta nesreće, javile su vlasti.

Prema švajcarskim medijima u autobusu je bilo 48 ljudi.

Portparolka holandskog udruženja putnih agencija (ANVR), rekla je za list Blik da su svi putnici Holanđani.

Ona je rekla da za sada još ne mogu da kažu koliko ljudi je poginulo i koliko povređeno, preneo je holandski list De Telegraf.