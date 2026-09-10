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Vršilac dužnosti sekretara američke mornarice Hung Kao potvrdio je da su iranski napadi naneli veliku štetu američkim vojnim objektima u Bahreinu.

U intervjuu je izjavio da su iranske snage "raznele Bahrein", što predstavlja retko zvanično priznanje razmera štete u bazi Naval Support Activity Bahrain, sedištu američke Pete flote, piše The Epoch Times.

Kao je pojasnio da je šteta na bazi direktno uticala na operacije nosača aviona USS Abraham Lincoln, čija posada zbog toga "nije imala gde da pristane".

Njegova izjava potvrđuje ranije analize javno dostupnih izvora i satelitskih snimaka, koji su ukazivali na značajna oštećenja američkih postrojenja u Bahreinu tokom iranskih napada na početku rata.

Najviši oficir američke mornarice, admiral Deril Kodl, početkom ovog meseca izjavio je da se mornarica zbog tih oštećenja "neće tako skoro" vratiti u bazu u Bahreinu.

Na pitanje da li će povratak u bazu ipak biti neophodan za održavanje budućih misija visokog intenziteta, Kao je odgovorio da se to pitanje još razmatra.

Nosač aviona USS Abraham Lincoln proveo je gotovo devet meseci na produženoj misiji. Od toga je oko 200 dana bio u zoni sukoba, a početkom ovog meseca pristao je u tajlandskoj luci Laem Čabang.

Foto: Sakchai Lalit/AP

Produžena misija izazvala je zabrinutost među članovima Kongresa i porodicama mornara zbog izveštaja o nestašici hrane i vode, problemima sa vodovodnim instalacijama i padu morala na brodu.

Pored toga, pojavile su se informacije o problemima sa mentalnim zdravljem članova posade i riziku od samopovređivanja.