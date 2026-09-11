Planeta
IRANSKA GARDA IZVRŠILA ODMAZDU: Gađana dva američka broda, pretrpeli su "značajnu štetu"
- IRGC tvrdi da su američki brodovi i tankeri pretrpeli 'značajnu štetu', kao odgovor na američke napade na pet iranskih tankera.
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Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica ciljala dva američka broda, osam naftnih tankera i 10 drugih brodova u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu kao odgovor na američke napade na pet iranskih tankera.
IRGC je saopštio da su dva američka broda i osam tankera pretrpeli "značajnu štetu".
Dodalo se da je meta bilo i 10 drugih brodova koji su, uz podršku SAD, pokušali da prođu kroz, kako se navodi, ograničeno i nebezbedno područje Ormuskog moreuza.
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