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Izraelska vojska digla je u vazduhglavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Ali Taher u južnom Libanu, saopštili su danas premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac.

Snažna eksplozija se čula širom regiona dok su izraelske snage eksplozivom uništile dve tunelske rute ispod brda, preneo je Tajms of Izrael.

U zajedničkom saopštenju, Netanjahu i Kac su naveli da je podzemni objekat uništen nakon njihove direktive i da je izraelska vojska sada završila organizaciju bezbednosne zone u južnom Libanu.

Zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale registrovan je u južnom Libanu, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država, nakon što su prijavljene snažne eksplozije, dok je Izrael saopštio da uništava podzemnu infrastrukturu Hezbolaha.

Mediji su javili o ogromnoj eksploziji koja je izazvala potres, dok je ministar odbrane Kac objavio slike koje prikazuju vatrenu loptukoja eruptira u nebo.