IZNENADNI NAPAD IZRAELA: Vojska digla u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha u Libanu! Eksplozije izazvale zemljotres!
- Eksplozija se čula širom regiona, a izraelske snage su uništile dve tunelske rute ispod brda.
- Izrael tvrdi da je podzemni objekat uništen i da je završena organizacija bezbednosne zone u južnom Libanu.
Izraelska vojska digla je u vazduhglavni sistem tunela Hezbolaha ispod grebena Ali Taher u južnom Libanu, saopštili su danas premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac.
Snažna eksplozija se čula širom regiona dok su izraelske snage eksplozivom uništile dve tunelske rute ispod brda, preneo je Tajms of Izrael.
U zajedničkom saopštenju, Netanjahu i Kac su naveli da je podzemni objekat uništen nakon njihove direktive i da je izraelska vojska sada završila organizaciju bezbednosne zone u južnom Libanu.
Zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale registrovan je u južnom Libanu, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država, nakon što su prijavljene snažne eksplozije, dok je Izrael saopštio da uništava podzemnu infrastrukturu Hezbolaha.
Mediji su javili o ogromnoj eksploziji koja je izazvala potres, dok je ministar odbrane Kac objavio slike koje prikazuju vatrenu loptukoja eruptira u nebo.
Kurir.rs/Tajms of Izrael