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Ruske snage izvele su veliki vazdušni napad širom Ukrajine tokom 24 sata, koji je kulminirao novim udarima na Kijevu ranim jutarnjim satima u petak, 11. septembra.

U najnovijem napadu povređene su najmanje dve osobe, a požar je izbio u devetospratnoj stambenoj zgradi u Kijevu. Napad je usledio nakon smrtonosnog talasa ruskih udara širom zemlje u četvrtak, u kojima je poginulo sedmoro ljudi, a više od 120 je povređeno.

U najnovijem napadu pogođena je stambena zgrada u Dnjeprovskom okrugu Kijeva, saopštila je Kijevska gradska vojna uprava. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo da se prema prestonici kreću ruske bespilotne letelice na mlazni pogon.

Ekipe hitnih službi izašle su na teren kod devetospratnice, gde su gradske vlasti potvrdile da su najmanje dve osobe povređene.

Napad je usledio posle ruskih udara izvedenih u četvrtak na gradove i naselja širom Ukrajine, uključujući Pavlograd, Dnjepar, Kramatorsk, Sumi, Zaporožje, Odesu i Kijev. Najmanje sedam civila je poginulo, dok je više od 120 ljudi povređeno, među njima i deca.

Najveći broj žrtava u Dnjepropetrovskoj oblasti

Najviše žrtava u napadima 10. septembra zabeleženo je u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je u napadima na pet okruga poginulo sedam ljudi, a 76 je povređeno.

U Pavlogradu je pogođena prometna trgovačka zona, pri čemu je poginulo petoro ljudi, a 67 je povređeno.

U ponovljenim napadima na Dnjepar poginula su dva civila, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno. Lokalne vlasti saopštile su da su ruske snage izvele više od 30 napada na region koristeći navođene avionske bombe, dronove i artiljeriju.

Desetine povređenih u Kramatorsku i Sumiju

Ruske snage gađale su i civilna područja na istoku i severu Ukrajine. Šest navođenih avionskih bombi pogodilo je stambene delove Kramatorska u Donjeckoj oblasti, pri čemu je povređeno 27 ljudi, uključujući i jednu bebu.

Oštećene su tri privatne kuće, 14 stambenih zgrada, zdravstvena ustanova, škola i druga civilna infrastruktura. U Sumijuje u ruskim napadima na stambena područja i tržni centar ranjeno 11 ljudi, među kojima je troje dece.

Zaporožje i Odesa takođe su bili na meti napada kasno u četvrtak, a prijavljene su nove civilne žrtve i požari u stambenim objektima i objektima koji služe za pružanje humanitarne pomoći.

Zelenski pozvao na jačanje odbrane

Predsednik UkrajineVolodimir Zelenski oštro je osudio napade širom zemlje i posebno ukazao na civilne žrtve u Pavlogradu.

- Danas su u našem gradu Pavlogradu Rusi dronovima ubijali ljude koji su se jednostavno nalazili u blizini tržnih centara. Za sada je potvrđeno da su četiri osobe poginule. Izražavam saučešće njihovim porodicama i najbližima. Samo u ovom napadu povređeno je više od 60 ljudi - rekao je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina intenzivno sarađuje sa partnerima kako bi zaštitila svoje građane od ruskih napada.

- Svet vidi šta Rusija radi. Ukrajina će imati podršku. Sada je sva naša pažnja usmerena na jačanje odbrane i mogućnosti proizvođača oružja da zaštite živote - rekao je ukrajinski predsednik.