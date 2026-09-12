Džef Bauverarts iz Vilmerena na severoistoku Belgije , pronašao je tokom šetnje psa kroz polja izuzetno retku detelinu sa sedam listova. Iako je ranije nailazio na deteline sa četiri, pet i šest listova, kaže da nikada pre nije video primerak sa sedam.

Bauverarts navodi da je verovatnoća pronalaska deteline sa sedam listova oko jedan prema 250 miliona. Kada ju je ugledao, najpre je pomislio da su se dve deteline spojile, ali je detaljnijim pregledom utvrdio da je reč o jednom neobičnom primerku.

Detelinu je poneo kući i stavio u čašu vode kako bi je što duže sačuvao. Iako su ga komšije već pozvale da zajedno odigraju loto, verujući da bi njegov pronalazak mogao da im donese dodatnu sreću, Bauverarts kaže da ne igra igre na sreću. Smatra da je već dovoljno srećan jer je zdrav i ima sve što mu je potrebno.