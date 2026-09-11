Slušaj vest

Saudijski prestolonaslednik dva puta je u četvrtak razgovarao sa Trampom i tražio da SAD pokrenu napade na jemenske pobunjenike koje podržava Iran, ali je Vašington odbio direktnu vojnu akciju i ponudio obaveštajne podatke.

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman dva puta je u četvrtak pozvao američkog predsednika Donalda Trampa i zatražio od njega da naredi napade na jemenske pobunjenike Hute koje podržava Iran.

Tramp je, međutim, odbio zahtev, objavio je Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Prestolonaslednik je pozvao Trampa nakon dramatičnih događaja u Jemenu, uključujući zauzimanje strateških ostrva u Crvenom moru i obližnjeg lučkog grada od strane Huta.

Zbog toga raste strah da bi ta grupa mogla da ugrozi ili blokira moreuz Bab el-Mandeb, jednu od ključnih pomorskih ruta svetske privrede. Tramp je odbio zahtev, a američki zvaničnici rekli su da administracija trenutno nema nameru da direktno vojno interveniše protiv Huta.

SAD su zabrinute zbog naglog pogoršanja sukoba u Jemenu i povećavaju podršku Saudijskoj Arabiji, istovremeno nastojeći da izbegnu direktno vojno angažovanje.

Admiral Bred Kuper, komandant američke Centralne komande, otputovao je u četvrtak u Saudijsku Arabiju na hitne sastanke o koordinaciji.

Sukob između Saudijske Arabije i Huta obnovljen je u julu, nakon što je Rijad sprečio iranski avion sa visokim zvaničnicima Huta da sleti u Sanu, dok su se oni vraćali sa sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Bin Salman je tada zatražio od Trampa političku podršku za saudijski napad na aerodrom u Sani, ali je jasno stavio do znanja da Rijadu nije potrebna američka vojna pomoć.

Huti su odgovorili napadima na saudijske tankere u Crvenom moru, ugrozivši ključnu rutu za izvoz nafte iz kraljevstva, a kasnije su proširili napade i na saudijska energetska postrojenja. Saudijska Arabija i njeni jemenski saveznici odgovorili su vazdušnim udarima i kopnenim operacijama protiv Huta.

Najnoviji zahtev Rijada za direktnu američku vojnu akciju predstavlja veliki zaokret u odnosu na njegov stav od jula, kada je Saudijska Arabija poručila Vašingtonu da sama može da se obračuna sa Hutima.

Američki vojni i administrativni zvaničnici poslednjih nedelja su saudijskim partnerima poručivali da je Trampova naredba da američke snage budu usredsređene na Iran i Ormuski moreuz i da izbegavaju otvaranje novog fronta, navodi se u izveštaju.

Američki zvaničnici rekli su da je Salman pozvao Trampa da ga obavesti o pogoršanju situacije nakon što su snage Huta u četvrtak napredovale prema lučkom gradu Moka, dok su se snage jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija povlačile.

Nekoliko sati kasnije, prestolonaslednik je ponovo pozvao Trampa i zatražio da naredi napade na Hute. Tramp je odbio, ali je jedan američki zvaničnik rekao da će Vašington Saudijskoj Arabiji dostaviti obaveštajne podatke o Hutima, kao i informacije o ciljevima. Oko 200 američkih vojnika već se nalazi u Saudijskoj Arabiji i pruža podršku koja nije borbenog karaktera, naveo je zvaničnik.

Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je prioritet Vašingtona da Crveno more ostane otvoreno, dok bi širu kampanju protiv Huta trebalo da vode regionalni partneri SAD.

- Sjedinjene Države usredsređene su na zaštitu naših ključnih interesa nacionalne bezbednosti - kao što je obezbeđivanje slobodne plovidbe u Crvenom moru - dok regionalnim partnerima omogućavamo da preuzmu vodeću ulogu u upravljanju i rešavanju regionalnih bezbednosnih izazova - rekao je zvaničnik.

Huti su u četvrtak uveče pokrenuli veliku kopnenu ofanzivu i zauzeli velike delove jugozapadne obale Jemena od snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi koju podržava Saudijska Arabija.

Prema izveštajima, Huti su zauzeli i strateško ostrvo Perim, poznato i kao Majun, koje se nalazi usred moreuza Bab el-Mandeb, na njegovom najužem delu. Kontrola nad ovim ostrvom mogla bi grupi povezanoj sa Iranom da omogući veći uticaj na pomorski saobraćaj kroz moreuz.

Tokom ofanzive, u kojoj su Huti ranije u četvrtak zauzeli Moku, njihove snage stigle su i do ostrva Hanis, u južnom delu Crvenog mora. Prema izveštajima, najmanje jedno od tih ostrva je zauzeto.

Jedan vojni zvaničnik rekao je da su Huti izveli raketne napade na ostrvo Zukar, koje pripada arhipelagu Hanis i poslali čamce sa borcima prema ostrvu.

Moreuz Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i deo je pomorskog puta koji povezuje Aziju i Evropu preko Sueckog kanala, zbog čega predstavlja jedno od najvažnijih uskih grla svetske pomorske trgovine.

Njegov značaj dodatno je porastao nakon što je Iran početkom rata sa Sjedinjenim Državama krajem februara blokirao moreuz Ormuz, sa druge strane Arabijskog poluostrva.

Zatvaranje Ormuza izazvalo je nagli rast cena nafte, a sada postoji strah da bi povećana kontrola Huta nad područjem oko Bab el-Mandeba mogla da izazove nove potrese na svetskim energetskim tržištima.

Cena sirove nafte u četvrtak je skočila najmanje pet odsto, dok je cena barela Brent nafte, međunarodnog referentnog standarda, dostigla 106 dolara.

Veća kontrola Bab el-Mandeba od strane Huta, saveznika Irana, mogla bi da ojača pregovaračku poziciju Teherana u pregovorima sa Trampom i poveća pritisak koji Iran vrši na Vašington intenziviranjem napada, u pokušaju da izdejstvuje kraj američke blokade.

Iranski mediji proslavili su napredovanje Huta. Iranska televizijska mreža Al-Alam tvrdi da su Huti zauzeli i "poslednje uporište" snaga jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija duž zapadne obale Jemena.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je tokom noći da stav Teherana ostaje nepromenjen.

- Naš stav ostaje čvrst kada je reč o potrebi poštovanja nezavisnosti Jemena i okončanja nezakonite blokade zemlje - saopštilo je ministarstvo.