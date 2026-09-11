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“Kina je spremna da sa drugim zemljama radi na unapređenju globalne energetske bezbednosti i održivog razvoja”, izjavio je u četvrtak potpredsednik Vlade Kine, Ding Sjujesjang.

Ding, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je to u govoru na otvaranju 16. sastanka ministara energetike APEC-a, održanom u Pekingu.

“Kina će se uvek zalagati za stabilnost globalnih energetskih tržišta, doprinositi globalnoj zelenoj i niskougljeničnoj tranziciji i učestvovati u međunarodnoj energetskoj saradnji”, istakao je Ding.

Naveo je da je Kina aktivno uključena u praktičnu energetsku saradnju u okviru APEC-a, čime efikasno podstiče razvoj energetskog sektora u regionu i daje važan doprinos očuvanju globalne energetske bezbednosti.

Ding je pozvao na intenzivniji razvoj distribuiranih izvora energije i infrastrukture za punjenje električnih vozila kako bi se unapredio inkluzivni razvoj energetike u azijsko-pacifičkom regionu i time doprinelo globalnoj energetskoj bezbednosti i održivom razvoju.

On je takođe pozvao na zajedničko istraživanje i razvoj novih tehnologija, poput novih sistema za skladištenje energije i digitalnih elektroenergetskih mreža, kao i na širu primenu zrelih tehnologija i razvijenih scenarija njihove upotrebe, kako bi se dodatno podržala energetska tranzicija u azijsko-pacifičkom regionu.

“Neophodno je obezbediti stabilno funkcionisanje industrijskih i snabdevačkih lanaca u energetskom sektoru i omogućiti nesmetano funkcionisanje regionalnih i globalnih energetskih tržišta”, dodao je Ding.