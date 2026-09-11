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Prošlo je 25 godina od 11. septembra 2001. i Al Kaida, koja je pokrenula napade na Ameriku u kojima je stradalo oko 3.000 ljudi, više nije globalna teroristička organizacija.

Dojče vele u analizi navodi da je njeno jezgro oslabljeno, ali su regionalni ogranci u Africi i Aziji snažni.

Al Kaida želi da se ukoreni na lokalnom nivou.

Abdulah el-Muhajšini više ne mora da brine zbog američkih sankcija.

Krajem avgusta 2026. godine Ministarstvo finansija SAD skinulo je bivšeg džihadističkog propovednika sa crne liste na kojoj se nalaze pojedinci i organizacije čija je imovina u SAD zamrznuta i sa kojima američka lica u načelu ne smeju da posluju.

Abdulah el-Muhajšini je tokom građanskog rata u Siriji, između ostalog, bio verski savetnik Fronta el Nusra, koji je proistekao iz Al Kaide, regrutovao borce i učestvovao u izgradnji strukture vlasti pod uticajem Fronta el Nusra.

Njegovo skidanje sa liste povezano je sa novom politikom američke vlade prema Siriji.

Vašington je istovremeno ukinuo oznaku terorističke organizacije Frontu el Nusra, odnosno Hajat Tahrir el Šamu kako je glasilo promenjeno ime džihadističke organizacije i skinuo ih sa crne liste.

DW navodi da, četrvt veka posle terorističkih napada 11. septembra, to predstavlja zanimljiv presek trenutnog stanja.

Jer, Al Kaida nije nestala, ali više nije ni ista organizacija kao tada.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njeno jezgro je slabo, dok su njeni regionalni ogranci i dalje operativno snažni u delovima Afrike i Azije.

Centralno rukovodstvo i ogranci sve su više udaljeni jedni od drugih.

Regionalni ogranci

- U suštini moramo da napustimo evropocentrični pogled na to - kaže penzionisani islamolog Ridiger Lolker.

On dodaje da su Al Kaida i druge džihadističke organizacije van Evrope i SAD oduvek bile mnogo prisutnije nego što se to iz zapadne perspektive činilo.

To danas posebno važi za Afriku: u Sahelu je nastao moćan savez Al Kaide, Džamaat Nusrat el-Islam vel-Muslimin (Zajednica za podršku islamu i muslimanima, JNIM), u Somaliji je snažna grupa Al Šabab, tesno povezana sa Al Kaidom, dok se u Jemenu održava Al Kaida na Arapskom poluostrvu (AQAP).

I Avganistan ostaje utočište te organizacije.

Sama Al Kaida sve ređe nastupa pod sopstvenim imenom.

To je u velikoj meri posledica uspešne borbe protiv terorizma posle 2001. godine, kaže Lars Berger, profesor za proučavanje terorizma na nemačkoj Visokoj saveznoj školi.

Vojne operacije u Avganistanu, kao i saradnja obaveštajnih službi i policije, znatno su oslabile tu grupu.

- U tom smislu, napadi 11. septembra bili su veliki strateški neuspeh Al Kaide - kaže Berger.

Pripadnik Al Šababa Foto: Profimedia

Očekivana radikalizacija arapskog sveta i pad tamošnjih režima nisu se dogodili.

Oko deset godina posle napada u Njujorku i Vašingtonu, u maju 2011. godine, ubijen je najpoznatiji predstavnik Al Kaide, Osama bin Laden.

Al Kaida se potom reorganizovala.

- Tražila je područja u kojima bi mogla trajno da se ukoreni – na primer u delovima Afrike ili u Jemenu - kaže Berger.

Posebno su joj pogodovale države sa slabim institucijama, preopterećenim bezbednosnim snagama i nerešenim lokalnim sukobima.

To, na primer, važi za područje Sahela. Tamo su džihadističke grupe mogle da prošire svoja uporišta.

Analiza istraživačkog centra "Critical Threats Project" na primeru Nigera pokazuje kako se JNIM i Pokrajina Islamske države u Sahelu (ISSP) nadmeću za teritoriju, borce i resurse.

JNIM je u junu 2026. napao međunarodni aerodrom u Nijameju.

Ekonomija nasilja

- Ti uspesi ne mogu se objasniti samo džihadističkom ideologijom - kaže Lolker.

Oni se, kako dodaje, često poklapaju sa svojevrsnom ekonomijom nasilja.

- Nasilje je odavno postalo ekonomski faktor terorizma. Kidnapovanja, krijumčarenje i pljačka čine svojevrsnu "ekonomiju pljačke" ili "ekonomiju krijumčarenja". Postoje čitava "tržišta nasilja" - kaže Lolker.

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTŠ i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Tamo gde se nasiljem može zaraditi novac, džihadističke organizacije mogu da pridobiju i zadrže ljude.

Tome treba dodati i slabost države.

- Ako postoji relativno slaba državna vlast ili država praktično ne postoji, onda su to, naravno, povoljni uslovi za delovanje - kaže Lolker.

Al Kaida može da preživi tamo gde nailazi na lokalne sukobe i vakuum vlasti.

Delovanje na regionalnom nivou

Tokom godina promenila se i njena strategija.

Berger uočava "strateški zaokret": od neposrednog napada na "dalekog neprijatelja" ka izgradnji lokalnih struktura.

- Sada vidimo pokušaj da se deluje alternativno i postepeno: umesto spektakularnih činova nasilja naređenih sa najvišeg nivoa, pribegava se manjim akcijama, koje su pre svega inicirane odozdo - navodi on.

Osama bin Laden Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

U Sahelu to znači sklapanje lokalnih savezništava, sticanje uticaja u zajednicama i kontrolu teritorije.

"Critical Threats Project" ovaj razvoj opisuje kao "lokalno prilagođavanje".

Al Kaida tako opstaje upravo zahvaljujući svojoj diferencijaciji. JNIM koristi etničke i društvene sukobe u Sahelu, dok Al Šabab koristi sukobe unutar somalijskih klanskih struktura.

Globalni cilj džihadista ostaje ideološki okvir, ali se konkretna borba vodi na lokalnom nivou.

Konkurencija "Islamske države"

U borbi za pažnju Al Kaida, međutim, ima konkurenta koji je nadmoćniji – Islamsku državu.

- Na kraju se sve svodi na to da mlađe džihadiste više privlači Islamska država - kaže stručnjak za terorizam Benam Hajdenrojter-Zaid sa Policijske akademije u Hamburgu.

Islamska država izvela je "spektakularnije" i medijski uspešnije terorističke napade.

Al Kaida je, međutim, dugoročnije planirala, smatra Hajdenrojter-Zaid, koji je pre nekoliko godina objavio opsežnu istoriju Al Kaide.

- Islamska država je želela da se predstavi i što pre pokaže rezultate kako bi eksplozivno rasla - ocenio je on.

Islamska država Foto: Handout / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon širenja Islamske države usledio je, međutim, njen slom.

Al Kaida, nasuprot tome, i dalje postoji – iako u promenjenim okolnostima.

Međutim, za tu terorističku organizaciju danas se postavlja pitanje da li može da zameni stariju generaciju.

To je, doduše, moguće, kaže Hajdenrojter-Zaid, ali upozorava da brend Al Kaide sve više gubi na privlačnosti.

Upravo u Evropi militantni džihadizam postao je manje privlačan.

To, međutim, ne znači da su džihadističke ideje nestale – Al Kaida je samo izgubila nekadašnju sposobnost da u velikom broju mobiliše mlade ljude.

Jezgro Al Kaide je slabo, ali njeni regionalni ogranci nisu.

JNIM, Al Šabab i Al Kaida na Arapskom poluostrvu posebno mogu da steknu značajan uticaj u nestabilnim državama.

Malo informacija

Zbog toga je teško odgovoriti koliko je ta organizacija danas zaista opasna.

Benam Hajdenrojter-Zaid ukazuje na jednu ključnu slepu tačku.

- Svi jednoglasno naglašavaju da trenutno praktično nema nikakvih informacija o Al Kaidi. Jednostavno se ne zna šta ona trenutno radi - navodi on.

Od napada Hamasa u Izraelu 7. oktobra 2023. godine bilo je upadljivo koliko se malo Al Kaida pojavljivala u velikim regionalnim sukobima.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Hamas, Hezbolah, Huti i Iran dominirali su političkom i vojnom scenom.

Sada, 25 godina posle 11. septembra, Al Kaida nije nestala, ali više nije ni ista organizacija kao tada.

U velikoj meri izgubila je svoju globalnu pozornicu.

Zato je naučila da preživi na lokalnom nivou.