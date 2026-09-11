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Njena spontana odluka da pre odlaska na posao kupi potpisani CD Maraje Keri, kako danas veruje, spasila joj je život.

Botkin je tada radila kao privremena radnica u osiguravajućoj kompaniji Aon, čije su se kancelarije nalazile na 105. spratu Južne kule. Tog jutra krenula je na posao, ali je svratila u prodavnicu "Sam Goody" u tržnom centru ispod kula bliznakinja kako bi kupila album Glitter. Maraja Keri je prethodno potpisala fotografiju i beleške uz album posebno za nju.

- Stajala sam u redu za lift, držeći svoj novi CD, kada je prvi avion udario - prisetila se Sara.

Čula je snažan udar, a zatim videla kako ljudi počinju da paniče.

Obezbeđenje je govorilo ljudima da ostanu u zgradi jer je ona bezbedna, ali je Sara odlučila da izađe kada je videla dvojicu muškaraca kako beže. Kada je izašla napolje, ugledala je ogromnu rupu i crni dim iz Severne kule.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uspela je da uđe u metro i stigne do glavne stanice, gde je pronašla telefonsku govornicu i pozvala oca u Pitsburgu. Porodica je očajnički pokušavala da sazna da li je živa. Otac joj je rekao da odmah ode kući u Kvins.

Tek kada je stigla kući i razgovarala sa majkom, shvatila je razmere tragedije.

- Sara, tvoja kula se upravo srušila - rekla joj je majka.

Sara je uključila televizor i nije mogla da veruje onome što vidi - obe kule su se srušile.

Njena porodica i njen dečko Ovi u međuvremenu su strahovali da je poginula. Ovi je saznao da je Sara živa tek kada ga je pozvala njena majka. Zaplakao je od sreće, a kada ju je prvi put ponovo video dve nedelje kasnije, zaprosio ju je.

1/16 Vidi galeriju Kule bliznakinje teroristički napad Foto: Profimedia

Par se venčao 8. decembra 2001. godine i zajedno su i 25 godina kasnije. Danas imaju troje dece.

Sara, koja sada ima 49 godina i vodi porodičnu kompaniju za upravljanje imovinom, kaže da i dalje čuva CD Maraje Keri koji joj je tog jutra, spletom okolnosti, promenio sudbinu. Ipak, retko ga sluša.

Svake godine pred 11. septembar ponovo proživljava uspomene na taj dan i govori svojoj deci o svom preživljavanju.

- Njihovi životi ne bi postojali da tog dana nisam uspela da izađem - kaže Sara.

Dodaje da oseća ogromnu zahvalnost i sreću što je preživela, ali i duboku tugu zbog gotovo 3.000 ljudi koji su izgubili živote u napadima.

- Za mene je 11. septembar uspomena, ali za mnoge druge ljude to je noćna mora iz koje nisu uspeli da se probude, jer su izgubili ljude koje su voleli - rekla je Sara.

Podsetimo, napadi 11. septembra 2001. godinepredstavljali su niz od četiri koordinisana teroristička napada vahabističke islamističke terorističke grupe Al Кaida na SAD koji su se dogodili 11. septembra 2001. godine.