Slušaj vest

Danas se navršava 25 godina od terorističkih napada na Njujork i Vašington 11. septembra 2001. godine, u kojima je poginulo gotovo 3.000 ljudi.

Pripadnici Al Kaide, koja četvrt veka kasnije nije viša takva sila, oteli su četiri aviona: dva su udarila u kule Svetskog trgovinskog centra, treći u Pentagon, dok je četvrti oboren u Pensilvaniji.

Od ljudi koji su se 11. septembra 2001. našli iznad mesta udara u „Kulama bliznakinjama“, samo je 20 uspelo da napusti zgrade pre njihovog urušavanja.

Među gotovo 3.000 žrtava bili su i dvojica Srba. Ovo su njihove priče.

Vladimir stradao u "Prozorima sveta"

Vladimir Tomašević rođen je 25. januara 1965. godine na Kosovu i Metohiji.

Kada je imao četiri godine, sa roditeljima i mlađom sestrom Jelenom preselio se u Beograd.

Završio je Elektrotehnički fakultet, a potom otišao u Kanadu, gde je radio na razvoju softvera.

Napredovao je u karijeri i postao potpredsednik kompanije "Optus biznis solušn".

Sa suprugom Tanjom živeo je u Torontu, a slobodno vreme provodio je igrajući tenis i golf.

Na dan napada doputovao je u Njujork zbog seminara iz oblasti informacione tehnologije.

U trenutku udara nalazio se na poslednjem spratu jedne od kula, u restoranu i prostorijama poznatim kao "Prozori sveta".

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegova supruga Tanja u Torontu je gledala vesti o napadu, znajući da se Vladimir nalazi na vrhu jedne od zgrada.

"Ne mogu da se setim da li sam mislila da je to film. To je jedan od onih trenutaka koje mozak jednostavno ne registruje. Samo sam sedela tamo, zaleđena", prisetila se kasnije.

Mesecima nakon tragedije nadala se da je Vladimir nekako uspeo da preživi. U mislima je stvarala mogućnost da je izašao iz zgrade povređen i izgubio pamćenje. Kada je nekoliko dana kasnije otišla u Njujork, potajno se nadala da će ga sresti.

Devet meseci kasnije, pretraživači su u ruševinama pronašli delove posmrtnih ostataka čoveka kojeg je volela – desni kuk, deo kolena i komad pantalona.

"Do tada mi je bilo dozvoljeno da verujem. Posle toga mi je i to oduzeto", rekla je Tanja.

Vladimir Tomašević Foto: Printscreen

Često je razmišljala o tome kolika je bila verovatnoća da se Vladimir, koji nikada ranije nije bio u Njujorku, baš tog dana nađe u Svetskom trgovinskom centru.

"Ne prođe ni sat da ne pomislim na njega. Svaki dan je 11. septembar", govorila je.

Vladimirov otac Andrija ispričao je da su nakon napada njujorške vlasti porodicama nudile urne sa ostacima pronađenim na mestu tragedije, jer se tada verovalo da posmrtne ostatke žrtava neće biti moguće pronaći.

Porodica Tomašević prihvatila je urnu, koja je u novembru 2001. položena na Topčiderskom groblju.

Ostaci Svetskog trgovinskog centra kasnije su premešteni na ostrvo na reci Hadson, gde su stručnjaci tragali za DNK žrtava.

Tamo su pronađeni i prvi posmrtni ostaci Vladimira, a kasnije još nekoliko delova njegovog tela, koji su sahranjeni pored urne.

Bojan je bio preman za američko državljanstvo

Bojan Kostić nalazio se na 104. spratu Svetskog trgovinskog centra, u kancelarijama poznate brokerske kompanije "Kantor Ficdžerald", kada je prvi oteti avion udario u zgradu.

Samo minut nakon eksplozije pozvao je telefonom verenicu, Šveđanku Suzan, i mirnim glasom ostavio poruku:

"Avion je udario u zgradu, pokušaćemo da se evakuišemo". Njegovo telo nikada nije pronađeno, pa je, zajedno sa hiljadama drugih žrtava, proglašen mrtvim.

Bojan Kostić Foto: Printscreen

Bojan je rođen 1968. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kao talentovani mladi košarkaš dobio je stipendiju Univerziteta Ajova. Tamo je jednu sezonu igrao košarku i studirao, ali je zbog teške povrede morao da prekine sportsku karijeru.

Preselio se u Njujork, grad u koji se zaljubio još kada je prvi put ugledao Grand Army Plazu. Tamo je radio kao trgovac. Sa Suzan se upoznao i zaljubio na prvi pogled, a iste večeri ju je pitao da se preseli kod njega.

Veče pre napada Suzan ga je ispitivala za test koji je trebalo da polaže kako bi dobio američko državljanstvo. Bojan je tačno odgovorio na sva pitanja.