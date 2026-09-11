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Dvadeset pet godina nakon terorističkih napada 11. septembra, završava se izgradnja poslednje poslovne kule Svetskog trgovinskog centra, čime se privodi kraju višedecenijski proces obnove ovog dela Menhetna.

Programer Lari Silverstajn imao je 70 godina kada je preuzeo zakup Kula bliznakinja Svetskog trgovinskog centra.

Fotografisao se tada sa ogromnim kartonskim ključevima i verovao da je konačno ostvario veliki poslovni uspeh i da može da počne da razmišlja o penziji.

Samo sedam nedelja kasnije, 11. septembra 2001. godine, mesto koje je za njega predstavljalo simbol poslovnog uspeha postalo je poprište jedne od najvećih tragedija u američkoj istoriji.

Danas, sa 95 godina, Silverstajn i dalje svakog dana dolazi u svoju kancelariju u zgradi STC, prvoj kuli koju je njegova kompanija obnovila, i posmatra kako nekoliko blokova dalje raste poslednji deo projekta obnove koji traje već četvrt veka.

- Njujork je oduvek bio grad koji odbija da odustane pred izazovima. Posle 11. septembra obećao sam Njujorčanima da ćemo obnoviti Svetski trgovinski centar, odati počast onima koje smo izgubili i vratiti poslovni život Donjem Menhetnu - rekao je Silverstajn za NYP.

Na mestu nekadašnjeg STC Foto: Foster + Partners / Ferrari / Profimedia

Novac je bio prva prepreka

Silverstajn je 2001. godine kupio u zakup Kule bliznakinje za 3,2 milijardi dolara. Posle napada proveo je pet godina u sporu sa više od 20 osiguravajućih kompanija oko isplate odštete.

Spor je okončan tek nakon što je tadašnji guverner Njujorka Eliot Spajser zapretio osiguravajućim kućama da će im zabraniti poslovanje u državi ukoliko ne isplate novac.

Ta sredstva, zajedno sa federalnim obveznicama "Liberty Bonds", prvo su uložena u 7 World Trade Center, One World Trade Center, kao i kule 3 i 4 World Trade Center.

Te zgrade bile su neophodne kako bi se pokazalo da kompleks može da privuče zakupce, pre nego što bi bilo ko bio spreman da finansira izgradnju još jedne poslovne kule bez sigurnog zakupca.

Dodatni problem predstavljala je birokratija. Zemljište pripada Upravi luke, kojom upravljaju guverneri Njujorka i Nju Džersija. U jednom trenutku čak 19 državnih institucija imalo je nadzor nad projektom.

Na mestu nekadašnjeg STC u Njujorku Foto: Foster + Partners / Ferrari / Profimedia

American Express pokrenuo izgradnju

Prekretnica je došla tek ove godine, kada je American Express pristao da bude glavni zakupac čitave zgrade. Time je Silverstajn dobio garanciju potrebnu za obezbeđivanje finansiranja.

Iskopavanje i radovi na temeljima kule zapravo su završeni još 2013. godine, u sklopu izgradnje saobraćajnog čvorišta Oculus. Zbog toga ovog leta nije bilo potrebe za novim velikim iskopavanjima.

American Express neće biti samo glavni korisnik nove kule - kompanija će je u potpunosti posedovati, što će je učiniti jedinom zgradom u kompleksu Svetskog trgovinskog centra koju Silverstajn Properties neće izdavati u zakup.

Za American Express ovo predstavlja svojevrsni povratak kući. Kompanija se skoro 40 godina nalazi preko puta, na adresi Vesej strit 200, dok njeni koreni u Donjem Menhetnu sežu gotovo dva veka unazad.

- Iz prve ruke smo videli tragediju 11. septembra i oplakivali gubitak 11 dragih kolega. Kada su mnogi dovodili u pitanje kakva će biti budućnost, American Express je odlučio da ostane - rekla je Deniz Piket, predsednica sektora za poslovne usluge kompanije, na ceremoniji početka radova u julu.

Nova kula trebalo bi da primi do 10.000 zaposlenih na 55 spratova. To je više prostora nego što kompanija trenutno koristi, ali iz American Expressa navode da dodatna površina ne znači nužno veliko povećanje broja zaposlenih, već više prostora po radniku.

Jedna od glavnih karakteristika zgrade biće više od jednog hektara spoljašnjih terasa i vrtova raspoređenih kroz objekat.

Detalji enterijera, uključujući restorane, još se razrađuju. Sledeća velika faza biće dostizanje najviše tačke zgrade, što se očekuje oko 2029. godine.

1/16 Vidi galeriju Kule bliznakinje teroristički napad Foto: Profimedia

Svaka kula gleda ka Memorijalu posvećenom 11. septembru

Svaka zgrada u kompleksu oblikovana je prema istom principu iz master plana arhitekte Danijela Libeskinda iz 2003. godine.

- Svaka zgrada je okrenuta ka memorijalu 11. septembra. Tamo se nalaze ulazi u poslovne zgrade - rekla je Mekvilan.

Komercijalni sadržaji - prodavnice, restorani i reklame - uglavnom su pomereni prema sporednim ulicama. Pojedinačne arhitekte ugradile su i sopstvene detalje. Kod kule 4 World Trade Center, staklo je izabrano tako da u određenim delovima dana izgleda gotovo nevidljivo. Kod 2 World Trade Center, arhitekta Norman Foster odlučio je da se sećanje na tragediju uključi kroz spoljašnje vrtove.

Čitav kompleks je sada 97 odsto izdat, navodi Silverstajn Properties, a preostalo je još samo nekoliko slobodnih spratova.

Većina njih nalazi se pri vrhu kule 3 World Trade Center, gde se nalazi privremena izložba koja kroz fotografije, modele i novinske tekstove prikazuje priču o obnovi kompleksa.

Lari Silverstajn Foto: BONNIE CASH / POOL/UPI POOL

Još samo jedna zgrada čeka da bude završena

Poslednje otvoreno pitanje ostaje 5 World Trade Center, planirana stambena kula sa oko 1.200 stanova.

Ona bi trebalo da bude izgrađena na mestu parkinga na kojem se nekada nalazila zgrada Deutsche Bank. Taj objekat je teško oštećen u napadima 11. septembra i potom je deo po deo porušen.

Radovi su bili toliko komplikovani da su tokom uklanjanja zgrade poginula dvojica vatrogasaca.

Finansiranje projekta sada je zaustavljeno zbog rasta troškova izgradnje. Zvaničnici Uprave luke rekli su početkom ove godine da su pojedini troškovi porasli čak 50 odsto, što je jedan od zvaničnika delimično povezao sa nestabilnošću na Bliskom istoku.

Lari Silverstajn Foto: ALBA VIGARAY/EPA

- Uprava luke ostaje u potpunosti posvećena izgradnji svetske klase na lokaciji 5, uključujući cilj da jedna trećina stanova bude pristupačna - saopštila je institucija.

Silverstajn Properties zajedno sa Upravom luke pokušava da pronađe način za nastavak projekta, ali za sada nema preciznog roka.

Dvadeset pet godina nakon rušenja Kula bliznakinja, a sa samo jednom poslovnom kulom koja je još ostala da se izgradi prema viziji napravljenoj u haosu nakon napada 2001. godine, Mekvilan je značaj završetka projekta sažela jednostavno: