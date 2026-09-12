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Više od 30 odsto neoženjenih i neudatih osoba u Japanu, uzrasta od 18 do 34 godine, ne želi decu, pokazala je nova vladina anketa. Istovremeno, prosečan broj željene dece među mladima pao je na istorijski najniži nivo.

Prema podacima Nacionalnog instituta za istraživanje populacije i socijalne sigurnosti, muškarci u proseku žele 1,30 dece, dok je kod žena taj broj 1,36. Među muškim ispitanicima 33 odsto izjavilo je da ne želi decu, što je za 9,8 procentnih poena više nego u istraživanju iz 2021. godine. Kod žena je taj procenat dostigao 32,4 odsto, odnosno povećan je za 8,8 procentnih poena.

Institut navodi da na odluku mladih utiču promene životnih stilova i vrednosti, ali i finansijska zabrinutost. Istraživanja o demografskim trendovima, rađanju i sklapanju brakova ova institucija sprovodi u intervalima od nekoliko godina još od 1940. godine.