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Island bi u februaru 2027. godine mogao da razmatra predlog zakona kojim bi komercijalni lov na kitove u njegovim vodama bio trajno zabranjen. Pritisak da se ta praksa ukine sve je veći, posebno jer je Island jedna od samo tri zemlje u svetu koje i dalje dozvoljavaju komercijalni lov na ove životinje.

Lov na kitove našao se pod pojačanim nadzorom nakon izveštaja objavljenog 2023. godine po nalogu islandske vlade, koji je pokazao da je nekim kitovima pogođenim harpunom bilo potrebno i do dva sata da uginu. Nakon objavljivanja izveštaja, lov je te godine privremeno obustavljen.

Predlog zakona usledio je nakon što je islandska ministarka industrije Hana Katrin Fridrikson ocenila da su važeći propisi zastareli. Organizacije za zaštitu životinja pozdravile su inicijativu, uz ocenu da postoje etički, veterinarski i pravni razlozi za trajnu zabranu komercijalnog lova.

Prema podacima organizacije „Humani svet za životinje“ (HWA), do 8. septembra ove godine u islandskim vodama ulovljeno je 80 velikih sitastih kitova. Sezona lova traje od juna do kraja septembra, a ovogodišnja islandska kvota predviđa mogućnost ulova do 150 životinja.

Island, Norveška i Japan jedine su zemlje koje i dalje dozvoljavaju komercijalni lov na kitove. Norveška je tu praksu obnovila 1993. godine, dok je Island to učinio 2006, uprkos moratorijumu Međunarodne komisije za lov na kitove. Japan je iz komisije istupio 2019. godine i nastavio komercijalni lov u svojim vodama.