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Ser Ken Mekalam, šef britanske vojne kontraobaveštajne službe MI5, uputio je dramatičan "poziv na oružje" celokupnoj naciji, upozorivši da se Velika Britanija suočava sa većim i složenijim terorističkim pretnjama nego što je to bio slučaj 2001, kada je Al Kaida izvela napade na Ameriku.

U ekskluzivnom autorskom tekstu za list Indipendent povodom 25. godišnjice napada 11. septembra, Mekalam kaže da postoje višestruke pretnje sa državnog nivoa, pored kontinuirane opasnosti od islamskog ekstremizma.

- MI5 koji predvodim u 2026. godini suočava se sa pretnjama koje su znatno drugačije od onih iz 2001. Nažalost, ambicija terorista da izazovu masovne žrtve i dalje postoji... ali teroristička pretnja sada stoji pored strateških pretnji nacionalnoj bezbednosti koje predstavljaju sposobne države - napisao je Mekalam.

On je, citirajući Džejmsa Vulsija, bivšeg direktora Centralne obaveštajne agencije (CIA), koji je govorio o tome kako je Zapad ubio "velikog zmaja" nakon Hladnog rata, dodao da se "sada suočavamo sa najgorim iz oba sveta: zmajevi su se vratili, ali zmije i dalje postoje".

1/10 Vidi galeriju Ken Mekalam, šef britanske vojne kontraobaveštajne službe MI5 Foto: Jonathan Brady/PA Pool, Jonathan Brady/PA

Indipendent navodi da su ti "zmajevi", prvenstveno, Rusija i Kina.

"Zmije" su trenutno prisuitni radikalni islamski ekstremisti.

- Ovo je moj poziv na oružje 25 godina posle: vlada, biznis, akademska zajednica i javnost moraju da tretiraju nacionalnu bezbednost ne kao specijalizovanu brigu šačice agencija, već kao zajednički nacionalni poduhvat - poručio je šef MI5.

Nivo pretnje u Velikoj Britaniji je trenutno na nivou ozbiljnog, druge najviše kategorije, što znači da je napad veoma verovatan.

1/5 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Komemoracije za 2.977 ljudi koji su poginuli 11. septembra biće obeležene širom sveta, u znak sećanja na dan kada se svet promenio.

Kao šef britanske obaveštajne službe, Mekalam tvrdi da su kampanje za uništenje Al Kaide nakon zločina u "Kulama bliznakinjama" u Njujorku i Pentagonu u Vašingtonu bile neophodne jer je teroristička organizacija nastavila da planira napade sa masovnim brojem stradalih širom sveta.

- S Al Kaidom se nije moglo samo suočiti, ona je morala da bude uništena. Ogroman multinacionalni napor, snažno predvođen Amerikom, osmislio je nove kapacitete za rasturanje jezgra organizacije u pakistanskim plemenskim oblastima pod federalnom upravom, u koje je bila potisnuta avganistanskom kampanjom. Funkcionisalo je. Al Kaida i danas predstavlja pretnju, ali njene mogućnosti su delić onih iz 2001. godine. To povlačenje nije bilo neizbežno; bilo je iznuđeno - naveo je Mekalam.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

U retkom obraćanju javnošću ovog tipa šef MI5 je stranice Indipendenta da upozori da Velika Britanija, a i širi Zapad, moraju da se odreknu osećaja samozadovoljstva nakon ovog uspeha.

- Moramo da odolimo iskušenju da se divimo odbrani koju smo izgradili juče i umesto toga gradimo onu koja će nam biti potrebna sutra - napisao je Mekalam.

Šef MI5 se tako pridružio drugim stručnjacima, uključujući pokojnog ser Aleksa Jangera, bivšeg šefa MI6, kao i Fionu Hil, bivšu savetnicu Bele kuće, u pozivu na veću pripremljenost i otpornost za suočavanje sa spoljnim pretnjama.

Osama bin Laden Foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oni su otvoreno pomenuli Rusiju i Kinu, dok su Mekalamova upozorenja opštija.

Ruski hibridni rat protiv Zapada i kineska konkurencija oko mineralnih sirovina i trgovinskih puteva doveli su do sve češćih poziva na odgovor "cele nacije", umesto oslanjanja na bezbednosne službe i oružane snage za zaštitu i opstanak.

- Suočavanje sa rastućom agresijom koju podržava neka država – bilo da se radi o sabotaži koja je prepuštena kriminalcima ili tajnom mešanju u našu demokratiju ili destruktivnim sajber napadima na elektrane – zahteva nove zakone, kao i nove zanatske veštine - upozorio je Mekalam.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Indipendent navodi da je Rusija koristila čitav spektar napada koje Mekalam pominje, upravo protiv Velike Britanije u poslednjih 15 godina, uz ubistva koja je poržavala ta država.

- Ne možemo da čekamo sledeći šok da bismo otkrili ko je spreman da se suoči sa problemom, ko ima ovlašćenje da deluje ili ko je trebalo da se javi na telefon - poručio je Mekalam.

Za njega ne postoji "ako" u planiranju, ili jeziku, pošto će u suprotnom uslediti još jedan "novi šok".

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Britanski list navdi da mora da se planira kada, gde i kako se nositi sa tim.

Mekalamov "poziv na oružje" je poziv za pomoć u koju treba da pritekne cela zemlja.

- U 2026. godini, za razliku od 2001. godine, mnoga sredstva, sistemi i usluge koji mogu da budu ugroženi nalaze se u rukama privatnog sektora. To znači da će se mnoge od najkritičnijih odluka donositi ne u COBR (na kriznim sastancima britaske vlade - Cabinet Office Briefing Rooms), već u salama u kojima zasedaju upravni odbori. Potreban nam je novi skup timova, koji će očuvati otvorenu ekonomiju, ali i sarađivati sa vladom, industrijom i akademskom zajednicom, kako bi se zatvorile ranjive tačke i omogućilo brzo koherentno delovanje kada dođe do krize - naveo je šef MI5.

On je odao počast svima koji su poginuli u Njujorku pre 25 godina.

- Žrtvama 11. septembra – i onima koji bi mogli da postanu žrtve nekog sutrašnjeg napada – dugujemo nešto više od sećanja. Dugujemo im pripremljenost, otpornost i hrabrost da se prilagode pre nego što stigne naredni šok - zaključio je Mekalam.