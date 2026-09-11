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Uprkos velikim bezbednosnim rizicima i ratu koji je u toku, penzioneri, medicinske sestre, radnici, nastavnici i studenti od ovog leta protestuju širom Irana, uglavnom zbog teške ekonomske situacije.

Cene rastu iz sata u sat, plate i penzije kasne mesecima, a nezaposlenost raste. Kako kažu sagovornici France 24, život postaje "nemoguć".

Istovremeno, režim svake nedelje izriče stroge kazne uhapšenim demonstrantima, uključujući i smrtne presude.

Prema podacima organizacije Iran Human Rights, sa sedištem u Norveškoj, islamski režim je u proteklih osam meseci pogubio najmanje 54 zatvorenika iz političkih razloga, među njima 31 demonstranta koji su učestvovali u masovnim antivladinim protestima u januaru.

Uprkos tome, protesti se nastavljaju. Sindikat univerzitetskih profesora upozorio je 9. septembra da neće držati nastavu ukoliko vlada ne ispuni ekonomska obećanja i ne poveća plate profesora.

Rat SAD i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara, dodatno je pogoršao već teško stanje. Situacija se pogoršala i nakon što je Trampova administracija 13. aprila uvela pomorsku blokadu Irana u Persijskom zalivu, zbog čega su smanjeni i uvoz i izvoz nafte.

Predsednik Masud Pezeškijan rekao je da je blokada dovela do pada iranskog uvoza i izvoza za 35 odsto.

"Sirvan", vlasnik malog preduzeća, kaže da je zbog rata morao da otpusti svih 12 zaposlenih.

- Cene su ranije rasle iz meseca u mesec ili iz nedelje u nedelju. Sada se menjaju iz sata u sat - rekao je on.

Prema procenama, najmanje 40 odsto stanovništva palo je ispod granice siromaštva, dok još 40 odsto rizikuje da se nađe u toj situaciji.

Amir (75), penzioner iz Teherana, kaže da je ponovo morao da radi kao vozač jer mu penzija ne pokriva ni prvu nedelju meseca. Prodao je automobil kako bi platio lekove supruzi, a sada planira da proda i kuću i kupi dva manja stana u jeftinijem kraju. Prema podacima iranskog sindikata penzionera, vlada do 7. septembra nije isplatila penzije za pet meseci.

Mlada grafička dizajnerka Nilou kaže da ima četiri posla, ali da ni to više nije dovoljno. Ušteđevinu u zlatu i dolarima prodaje deo po deo kako bi platila račune. Za malo mesa i piletine nedavno je platila oko 30 evra.

- Kada potrošim svu ušteđevinu, više neću moći da priuštim ovakav život. Ovo nije život - kaže ona.