UŽAS U GRČKOJ, TURISTI UZNEMIRENI! Napadnuto malo dete, jeziva scena u Neos Marmarasu!
- Prema objavi na društvenim mrežama, šakal je noću ušao u kamp u Neos Marmarasu i napao malo dete u šatoru.
- Dečak je, navodno, zadobio povrede lica i prebačen je u bolnicu, dok zvanične potvrde incidenta još nema.
Kako se navodi u objavi na Instagram stranici "Grčka info", koja prenosi informacije iz jedne Fejsbuk grupe, šakal je tokom noći navodno ušao u kamp u Neos Marmarasu, a potom i u šator u kojem je bilo malo dete.
Prema navodima članova grupe koji se trenutno nalaze u Camping Marmaras, incident se dogodio oko jedan sat posle ponoći.
- Šakal je ušao u kamp u Neos Marmarasu. Prema navodima članova naše grupe koji se trenutno nalaze u Camping Marmaras, noćas oko 1 sat posle ponoći šakal je ušao u kamp, a potom i u jedan šator, gde je napao malo dete - navodi se u objavi.
Prema istim navodima, dečak je zadobio povrede lica i prevezen je u bolnicu, dok su očevici nakon događaja ostali u šoku.
Za sada, međutim, nema zvanične potvrde nadležnih službi o ovom događaju, niti je nezavisno potvrđeno da je životinja zaista bila šakal. Zbog toga informacije sa društvenih mreža treba uzeti sa rezervom.
Sličan slučaj već uznemirio turiste
Ova objava posebno privlači pažnju jer se i prošle godine na Halkidikijugovorilo o susretima turista sa divljim životinjama.
Tada je nakon slučaja u kojem je dete zamalo bilo ugrizeno od divlje životinje, za koju se prema tadašnjim medijskim navodima pretpostavljalo da je vuk, među turistima porasla zabrinutost zbog sve češćih susreta sa životinjama u blizini turističkih mesta.
Turistička stranica Nikana Travel, koja prati dešavanja na Sitoniji, tada je objavila snimak šakala koji se kreće plažom između ležaljki.
- Sitonija ima dosta šume i naravno da u njima živi životinjski svet i dobro je da je tako. Često se viđaju lisice, ali ponekad se desi i neki ovakav susret - navedeno je u objavi.
Kako je tada upozoreno, u šumama Sitonije mogu se sresti različite divlje životinje.
- Divlje svinje, vukovi, lisice, šakali, zečevi - svega toga ima u šumama Sitonije. Retko silaze na obalu - navedeno je u saopštenju.
Ipak, upravo zbog blizine šumskih područja turističkim zonama, ovakvi susreti povremeno izazivaju strah među turistima.
Turistima se savetuje oprez
Sitonija je poznata po brojnim kampovima i plažama okruženim šumom, pa prisustvo divljih životinja u okolini nije neobično. Problem može nastati kada životinje počnu da prilaze mestima gde ima ljudi i dostupne hrane.
Zbog toga se turistima savetuje da ne ostavljaju hranu i otpatke oko šatora, kamp-prikolica i smeštaja, kao i da noću budu posebno oprezni.
Ukoliko se u blizini primeti divlja životinja, ne bi trebalo pokušavati da joj se priđe, hrani ili tera. Posebno je važno da deca ne budu sama u mračnim i zabačenim delovima kampova, naročito u blizini šumskih područja.
Da li je u najnovijem slučaju u Neos Marmarasu zaista reč o šakalu i kakvo je stanje deteta, za sada nije zvanično potvrđeno. Očekuje se da eventualne informacije nadležnih službi daju jasniju sliku o tome šta se dogodilo.
(Kurir.rs/B92)