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Kako se navodi u objavi na Instagram stranici "Grčka info", koja prenosi informacije iz jedne Fejsbuk grupe, šakal je tokom noći navodno ušao u kamp u Neos Marmarasu, a potom i u šator u kojem je bilo malo dete.

Prema navodima članova grupe koji se trenutno nalaze u Camping Marmaras, incident se dogodio oko jedan sat posle ponoći.

- Šakal je ušao u kamp u Neos Marmarasu. Prema navodima članova naše grupe koji se trenutno nalaze u Camping Marmaras, noćas oko 1 sat posle ponoći šakal je ušao u kamp, a potom i u jedan šator, gde je napao malo dete - navodi se u objavi.

Prema istim navodima, dečak je zadobio povrede lica i prevezen je u bolnicu, dok su očevici nakon događaja ostali u šoku.

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde nadležnih službi o ovom događaju, niti je nezavisno potvrđeno da je životinja zaista bila šakal. Zbog toga informacije sa društvenih mreža treba uzeti sa rezervom.

Grčka Foto: photo_stella / Alamy / Profimedia

Sličan slučaj već uznemirio turiste



Ova objava posebno privlači pažnju jer se i prošle godine na Halkidikijugovorilo o susretima turista sa divljim životinjama.

Tada je nakon slučaja u kojem je dete zamalo bilo ugrizeno od divlje životinje, za koju se prema tadašnjim medijskim navodima pretpostavljalo da je vuk, među turistima porasla zabrinutost zbog sve češćih susreta sa životinjama u blizini turističkih mesta.

Turistička stranica Nikana Travel, koja prati dešavanja na Sitoniji, tada je objavila snimak šakala koji se kreće plažom između ležaljki.

- Sitonija ima dosta šume i naravno da u njima živi životinjski svet i dobro je da je tako. Često se viđaju lisice, ali ponekad se desi i neki ovakav susret - navedeno je u objavi.

Kako je tada upozoreno, u šumama Sitonije mogu se sresti različite divlje životinje.

- Divlje svinje, vukovi, lisice, šakali, zečevi - svega toga ima u šumama Sitonije. Retko silaze na obalu - navedeno je u saopštenju.

Ipak, upravo zbog blizine šumskih područja turističkim zonama, ovakvi susreti povremeno izazivaju strah među turistima.

šakal Foto: Shutterstock

Turistima se savetuje oprez



Sitonija je poznata po brojnim kampovima i plažama okruženim šumom, pa prisustvo divljih životinja u okolini nije neobično. Problem može nastati kada životinje počnu da prilaze mestima gde ima ljudi i dostupne hrane.

Zbog toga se turistima savetuje da ne ostavljaju hranu i otpatke oko šatora, kamp-prikolica i smeštaja, kao i da noću budu posebno oprezni.

Ukoliko se u blizini primeti divlja životinja, ne bi trebalo pokušavati da joj se priđe, hrani ili tera. Posebno je važno da deca ne budu sama u mračnim i zabačenim delovima kampova, naročito u blizini šumskih područja.