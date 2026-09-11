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Nemica (32) pokrenula je opasnu policijsku operaciju na autoputu A1 u Italiji .

Žena je vozila više od 50 kilometara u suprotnom smeru. Brojni vozači su prijavili vozačicu u suprotnom smeru službama hitne pomoći, a šest patrolnih automobila je pokušalo da je zaustavi. Policiji je trebalo oko 40 minuta da je zaustavi.

Incident se dogodio u četvrtak, 20. avgusta, ali ga je italijanska policija objavila tek početkom septembra. Žena je vozila mali kombi (miniven) sa nemačkim registarskim tablicama na autoputu A1.

Na prevoju Čiterna, na takozvanoj deonici Panoramika, iznenada je napravila polukružno skretanje, a zatim se vozila u suprotnom smeru od saobraćaja prema Barberinu di Muđelu.

Desetine vozača prijavilo vozača u suprotnom smeru u Italiji

Za kratko vreme, italijanske službe za hitne slučajeve primile su desetine poziva. Senzori koji pripadaju operateru autoputa "Autostrade per l'Italia" takođe su registrovali vozilo. Zbog gustog saobraćaja, policija je procenila situaciju kao izuzetno opasnu.

Vlasti su poslale šest policijskih jedinica i zatvorile deonice puta između Barberino di Muđela, Badije i Ronkobilaća.

Prva patrola je locirala miniven, ali je, prema policijskim navodima, Nemica je ignorisala signale za zaustavljanje i nastavila je vožnju.