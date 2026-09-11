TRAMP MOĆNOM PRINCU DAO AI ORUŽJE POMOĆU KOJEG PENTAGON VIDI SVE NA FRONTU! Oko 200 američkih vojnika stiglo Saudijcima u pomoć da "naciljaju" Hute (FOTO/VIDEO)
- Više od 100 američkih vojnih savetnika, a ukupno oko 200 vojnika, pomaže Saudijskoj Arabiji u obaveštajnom radu i ciljanju Huta, navodi CNN.
- SAD pomažu Sadijcima da koriste opremu sličnu sistemu Maven, koji uz pomoć veštačke inteligencije objedinjuje podatke sa satelita, dronova, radara i drugih izvora.
- Američka podrška je ograničena na deljenje obaveštajnih podataka i geostopornu pomoć, bez direktnog učešća u napadima ili dopunjavanja gorivom aviona.
Više od 100 američkih vojnih savetnika nalazi se na terenu u Saudijskoj Arabiji, pružajući obaveštajne podatke i podršku u ciljanju Huta, jemeskih pobunjenika koje podržava Iran.
To je obajvio CNN, pozivajući se na više izvora upoznatih sa ovom operacijom.
Pomoć dolazi u trenutku kada se borbe na Arabijskom poluostrvu intenziviraju i rizikuju da prerastu u otvoreni rat sa Hutima, ugrožavajući moreuz Bab el Mandeb, drugi veliki pomorski koridor, pored Ormuskog moreuza, na transport energenata sa Bliskog istoka.
- Američko vojno osoblje deluje u okviru novoosnovane komande zajedničkih snaga, koja je formirana poslednjih nedelja usred znakova da Iran pojačava sopstvene napore da pomogne napadima Huta na Saudijsku Arabiju - kazao je neimenovani zvaničnik SAD i procenio da je ukupan broj angažovanih vojnika oko 200.
Prisustvo američkih trupa koje pomažu Saudijskoj Arabiji za CNN je potvrdilo pet različitih izvora, uključujući tog zvaničnika.
Oficiri prate rat u "realnom vremenu"
- SAD su pomogle Saudijskoj Arabiji da koristi opremu za ciljanje koja omogućava oficirima da u realnom vremenu vide šta se dešava na bojnom polju - rekao je drugi američki zvaničnik za CNN, upoređujući tu opremu sa sistemom Maven koji koristi Pentagon.
Maven je, prema podacima dostupnim na internetu, vojni sistem američke kompanije "Palantir" koji koristi veštačku inteligenciju (AI) i komandantima omogućuje da istovremeno primaju podatke satelita, dronova, radara, obaveštajne i javno dostupne informacije.
Još jedan izvor upoznat sa saradnjom Rijada i Vašingtona kazao je da SAD pružaju "geoprostornu" podršku Saudijskoj Arabiji za ciljanje u napadima protiv Huta.
- Međutim, trenutno postoje stroga ograničenja po pitanju američke podrške - naveli su izvori.
Bez direktnog američkog učešća u napadima
Navodi se da SAD dele obaveštajne podatke sa Saudijskom Arabijom - kao što to već rutinski čine od ranije - ali ne učestvuju direktno u napadima.
Amerika takođe ne pomaže u dopunjavanju gorivom saudijskih ratnih aviona niti pruža drugu operativnu podršku, kao što je to činila u ranijim sukobima sa Hutima.
- Napori su umesto toga usmereni na to da se osigura da operacije Saudijske Arabije teku glatko i profesionalno - rekao je jedan od izvora.
Svi izvori CNN su okarakterisali najnovije napore kao produžetak postojeće saradnje i obuke koju su SAD već pružale Saudijskoj Arabiji, važnom regionalnom savezniku kojim de fakto upravlja princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman.
Zvaničnik Ministarstva odbrane SAD rekao je američkoj televiziji da "u praksi ne komentarišu pitanja vezana za obaveštajne podatke".
Američka podrška dolazi usred nedavnog napredovanja Huta na Arabijskom poluostrvu, gde su borbe poslednjih dana dostigle možda i najoštriji nivo od 2022. godine.
Krhko primirje između Huta i jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija, stabilizovalo se te godine, ali je zemlja od tada praktično podeljena na dva dela.
Huti su juče zauzeli stratešku luku na Crvenom moru što bi moglo da im omogući da ugroze moreuz Bab el Mandeb, ključni plovni put, nakon što su ubili desetine civila u napadu raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju ranije ove nedelje.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)