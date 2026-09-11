PAKAO U VOLGOGRADU! Ukrajinski "Flamingo" spržio važno rusko preduzeće, buknula vatrena stihija nakon silovitog raketnog udara! (VIDEO)
- Ukrajina je tokom noći 11. septembra raketom FP-5 'Flamingo' pogodila postrojenje 'Volgogradpromprojekta' u Volgogradu, a na mestu udara izbio je požar.
- Istovremeno su dronovi gađali ciljeve u Saratovu, gde su planuli rafinerija nafte i logistički centar kompanije 'Ozon'.
Tokom noći 11. septembra, Odbrambene snage Ukrajine izvele su udar krstarećim raketama FP-5 "Flamingo" na postrojenje kompanije "Volgogradpromprojekt" u Volgogradu, potvrdili su predstavnici ovog preduzeća.
Pogodak u ciljani objekat izazvao je požar na mestu udara.
Inače, "Volgogradpromprojekt" se nalazi pod sankcijama SAD zbog direktne povezanosti sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom. Ova kompanija razvija tehnologije za proizvodnju hemijskih supstanci, a primarno izrađuje katalizatore sagorevanja na bazi ferocena.
Udar se odigrao u trenutku kada su iz Volgograda već pristizali izveštaji o seriji eksplozija i požara uzrokovanih kombinovanim napadom raketama i bespilotnim letelicama.
Gubernator Volgogradske oblasti, Andrej Bočarov, saopštio je da su ostaci oborene rakete pali na industrijski kompleks u južnom delu grada. On je takođe potvrdio da je zabeležena šteta i na stambenom objektu u Krasnoarmejskom rejonu.
Simultani udari na druge mete u Rusiji
Napad na Volgograd bio je deo šire operacije ukrajinskih snaga usmerene na objekte unutar teritorije Ruske Federacije.
Iste noći, ukrajinski drono-samoubice gađali su ciljeve u Saratovu. Prema podacima OSINT projekta Exilenova+, u ovim udarima planuli su požari u lokalnoj rafineriji nafte i logističkom centru kompanije "Ozon". Snimci i fotografije koje su stanovnici podelili na društvenim mrežama prikazuju guste stubove dima i vatrenu stihiju na obe lokacije.
Ukrajinski proizvođač naoružanja "Fajer Point" naknadno je potvrdio da su u napadu na objekat kompanije "Ozon" korišćene njihove bespilotne letelice dugog dometa FP-1.
(Kurir.rs/United24media)