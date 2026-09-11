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General rezervnog sastava rumunske vojskeDorin Jonica (61) pronađen je u petak mrtav u kući u mestu Paulešti, u okrugu Prahova. Pronađen je sa prostrelnom ranom u glavi, a pored tela je pronađen pištolj za koji je utvrđeno da je bio u legalnom posedu.

Prema prvim informacijama iz istrage, najverovatnije je reč o samoubistvu. Njegov šurak pozvao je broj 112 nakon što više nije mogao da stupi u kontakt s njim. Jonica je bivši komandant Komande združenih snaga rumunske vojske, a vodio je i vojnu paradu povodom Dana Rumunije, 1. decembra prošle godine.

Dorin Jonica Foto: MApN

Dan pre smrti, general je navodno imao sukob sa jednom 46-godišnjom ženom. Policija u Voluntariju primila je u četvrtak uveče poziv žene koja je prijavila da ju je muškarac fizički napao.

Posle procene rizika utvrđeno je da postoji neposredna opasnost po nju, pa je izdat privremeni nalog za zaštitu kojim je muškarcu naređeno da joj se ne približava na manje od 200 metara.

Oko 1:24 sati ujutru policiju je, prema navodima, pozvala supruga generala i prijavila da je on, kao legalni vlasnik oružja, napustio kuću sa pištoljem. Policija je odmah pokrenula potragu kako bi ga pronašla i sprečila eventualnu opasnost po njega ili druge osobe.

U petak ujutru policija je obaveštena da je general pronađen mrtav u svojoj kući u Pauleštiju. Policija je navela da je na njegovom telu utvrđena povreda koja odgovara prostrelnoj rani, dok je u blizini pronađeno vatreno oružje kalibra 9x19 milimetara.