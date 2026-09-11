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Muškarac je priznao ubistvo majke sedmoro dece koja je nestala pre 28 godina, rekavši policiji da se rešio njenog tela u stanju raspadanja nekoliko meseci nakon što ju je ubio.

Trevor Dankli (66) takođe je priznao krivicu za sprečavanje zakonitog sahranjivanja Patricije Lašli, koja je imala 33 godine kada je nestala u blizini svog doma u Dadliju, u zapadnom Midlendsu u Engleskoj, u septembru 1998. godine.

Dankli nije pokazivao emocije na optuženičkoj klupi u petak, dok je advokat odbrane Balbir Sing govorio pred Krunskim sudom u Vulverhemptonu da su optužbe podignute na osnovu policijskog ispitivanja.

Detalji o uklanjanju tela i nedostatak dokaza

Na pitanje sudije Majkla Čembersa da li je telo gospođe Lašli pronađeno, Sing je odgovorio: "Ne, jer je to bilo pre 28 godina i telo je bilo ostavljeno dole u podrumu. Raspalo se. Kada se selio, oko devet meseci do godinu dana kasnije, kostur je bačen u smeće".

Na pitanje da li postoji osnov za izjašnjenje o krivici, Sing je o ovom slučaju rekao: "Sve se svodi na ono što je optuženi rekao policiji, kada u stvarnosti nije bilo dokaza o tome šta se dogodilo".

Dankliju je određen pritvor, a presuda će mu biti izrečena 6. novembra.

Identitet žrtve i prisustvo porodice u sudnici

Policija je saopštila da je gospođa Lašli, koja je u kraju bila poznata kao Pat ili Džejd, živela na adresi u ulici Hol u Dadliju, imala veze sa Londonom, Velsom, Njukaslom i Škotskom, a koristila je i imena Vanesa i Triša, kao i prezime Bredford.

Nekoliko članova njene porodice bilo je prisutno u sudnici kako bi videli Danklija, za koga policija veruje da je poznavao gospođu Lašli, kako priznaje krivicu.

Obraćanje sudije i izricanje kazne

Obe optužbe koje je Dankli priznao odnose se na vremenski period između 22. i 28. septembra 1998. godine.

Sudija Čembers je, nakon što je optuženi priznao krivicu po navedenim tačkama optužnice, istakao da je imao hrabrosti da preuzme odgovornost za svoje postupke, te da će mu takvo priznanje biti uzeto u obzir prilikom određivanja kazne i doneti odgovarajuće umanjenje kazne u dogledno vreme.

Sudija je naglasio da je njegova dužnost da odredi minimalni period kazne koji će optuženi morati da provede na izdržavanju kazne pre nego što Komisija za uslovni otpust bude mogla da razmatra njegov slučaj. Pritom je podsetio da je za krivično delo ubistva propisana kazna doživotnog zatvora.