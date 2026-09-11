u ratu od 2014. godine do sada poginulo oko 150.000 ljudi

u ratu od 2014. godine do sada poginulo oko 150.000 ljudi

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Huti, pobunjenici u Jemenu koje podržava Iran, zauzeli su strateško ostrvo Majun, poznato i kao Perim, nakon što su se snage međunarodno priznate jemenske vlade povukle.

Ostrvo se nalazi oko 3,5 kilometara od zapadne obale Jemena, u blizini moreuza Bab el-Mandeb, ključne pomorske rute koja povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

1/6 Vidi galeriju Napad jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju Foto: screenshot x/ddfmarketing1, EPA/YAHYA ARHAB

Saudijska Arabija je u petak izvela vazdušne napade na aerodrom u jemenskom lučkom gradu Moki, koji su Huti zauzeli dan ranije. Za sada nema izveštaja o žrtvama ili šteti.

Napredovanje Huta dodatno ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj kroz Bab el-Mandeb, koji je postao važna alternativa Ormuskom moreuzu, kroz koji je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata.

Napredovanje Huta ka jugozapadnom Jemenu i osvajanje strateških ostrva u Crvenom moru i kod moreuza Bab el Mandeb Foto: Liveuamap

Huti tvrde da njihove operacije predstavljaju odgovor na saudijsku agresiju i da će ukoliko Rijad nastavi sa napadima, uzvratiti napadima na "važne ciljeve".

Iran je u petak pozvao Saudijsku Arabiju da okonča blokadu delova Jemena pod kontrolom Huta i podržao svog saveznika. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova istovremeno je pozvalo na povratak pregovorima između Rijada i Huta.

Zauzimanje Moke predstavlja najveći teritorijalni dobitak Huta u sukobu sa snagama koje podržava Saudijska Arabija poslednjih godina. Grad se nalazi na oko 80 kilometara od Bab el-Mandeba, jednog od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza.

Huti su još u julu proglasili blokadu tog područja i od tada napadaju saudijske brodove u Crvenom moru i kod Bab el-Mandeba, kao i naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji. Rijad tvrdi da ima pravo da se brani od tih napada.

Saobraćaj kroz Bab el-Mandeb već je pao za oko 60 odsto od kraja 2023. godine, kada su Huti počeli da napadaju pojedine brodove.

Saudijska Arabija je ove godine povećala korišćenje rute kroz Crveno more kako bi zaobišla probleme u Ormuzu, ali su novi napadi Huta ponovo ograničili pomorski saobraćaj.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia