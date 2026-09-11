EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA ISPLATU JOŠ 6,1 MILIJARDE € UKRAJINI ZA ODBRANU! Kijev sada može da nabavi i opremu za sisteme Patriot za zaštitu od Rusije
- Evropska komisija odobrila je isplatu dodatnih 6,1 milijardu evra Ukrajini za protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, municiju, dronove i elektronsko ratovanje.
- Kijev sada može da nabavi i opremu za sisteme Patriot, kao i rakete PAC-3, uz kupovinu od firmi iz EU i Ukrajine.
Evropska komisija je saopštila danas da je odobrila isplatu dodatnih 6,1 milijardu evra Ukrajini za nabavku protivvazdušne i protivraketne odbrane, municije, dronova i sredstava za elektronsko ratovanje.
"Ovim odobrenjem, Ukrajina sada može da nabavi i opremu za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot koji su joj potrebni za bolju zaštitu svog vazdušnog prostora od ruskih neselektivnih napada. Zajedno sa državama članicama i NATO, nastavićemo da pružamo podršku Ukrajini, istovremeno jačajući sopstvenu odbranu Evrope", rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, piše u saopštenju.
Pre puštanja sredstava, Komisija ispituje ugovore kako bi osigurala usklađenost sa uslovima u okviru Zajma za podršku Ukrajini i uslovima nabavke koji su dogovoreni sa državama članicama.
Sredstva su namenjena za nabavku vojne opreme od kompanija iz EU i Ukrajine.
Nakon dogovora država članica EU postignutog u ponedeljak, odluka Komisije omogućava Ukrajini i nabavku raketa PAC-3 za američki sistem "Patriot".
Paket novčane podrške, koji se finansira u okviru Zajma za podršku Ukrajini vrednog 90 milijardi evra, uključuje pet izuzetaka od standardnih uslova za prihvatljivost: tri se odnose na dronove i komponente ukrajinske proizvodnje čiji troškovi premašuju utvrđene granice, a dva na opremu američke proizvodnje, posebno raketa PAC-3, uključujući nabavku putem mehanizma PURL koji koordiniše NATO.
Zajam za podršku Ukrajini obuhvata 30 milijardi evra za budžetsku pomoć i 60 milijardi evra za odbranu u periodu od 2026. do 2027. godine.
Današnjim odobrenjem Komisije, iznos od 28,3 milijarde evra namenjen odbrambenoj podršci Ukrajini za ovu godinu sada je potpuno raspodeljen, i određeni su konkretna nabavke opreme, odabrani dobavljači, potrebne količine i rokovi za realizaciju.
Evropska komisija je ove godine već isplatila 8,35 milijardi evra za odbranu Ukrajine, a uskoro će uslediti i dodatna sredstva, piše u saopštenju Komisije.
(Kurir.rs/Beta)