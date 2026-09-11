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Evropska komisija je saopštila danas da je odobrila isplatu dodatnih 6,1 milijardu evra Ukrajini za nabavku protivvazdušne i protivraketne odbrane, municije, dronova i sredstava za elektronsko ratovanje.

"Ovim odobrenjem, Ukrajina sada može da nabavi i opremu za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot koji su joj potrebni za bolju zaštitu svog vazdušnog prostora od ruskih neselektivnih napada. Zajedno sa državama članicama i NATO, nastavićemo da pružamo podršku Ukrajini, istovremeno jačajući sopstvenu odbranu Evrope", rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, piše u saopštenju.

Pre puštanja sredstava, Komisija ispituje ugovore kako bi osigurala usklađenost sa uslovima u okviru Zajma za podršku Ukrajini i uslovima nabavke koji su dogovoreni sa državama članicama.

Sredstva su namenjena za nabavku vojne opreme od kompanija iz EU i Ukrajine.

Nakon dogovora država članica EU postignutog u ponedeljak, odluka Komisije omogućava Ukrajini i nabavku raketa PAC-3 za američki sistem "Patriot".

1/16 Vidi galeriju Specijalni samit EU o podršci Ukrajini i evropskoj bezbednosti Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert, EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Paket novčane podrške, koji se finansira u okviru Zajma za podršku Ukrajini vrednog 90 milijardi evra, uključuje pet izuzetaka od standardnih uslova za prihvatljivost: tri se odnose na dronove i komponente ukrajinske proizvodnje čiji troškovi premašuju utvrđene granice, a dva na opremu američke proizvodnje, posebno raketa PAC-3, uključujući nabavku putem mehanizma PURL koji koordiniše NATO.

Zajam za podršku Ukrajini obuhvata 30 milijardi evra za budžetsku pomoć i 60 milijardi evra za odbranu u periodu od 2026. do 2027. godine.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Današnjim odobrenjem Komisije, iznos od 28,3 milijarde evra namenjen odbrambenoj podršci Ukrajini za ovu godinu sada je potpuno raspodeljen, i određeni su konkretna nabavke opreme, odabrani dobavljači, potrebne količine i rokovi za realizaciju.

Evropska komisija je ove godine već isplatila 8,35 milijardi evra za odbranu Ukrajine, a uskoro će uslediti i dodatna sredstva, piše u saopštenju Komisije.