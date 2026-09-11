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Zemljotres jačine 6,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Bandsko more u Indoneziji.

Ovo je saopštila Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG), dodajući da nema opasnosti od cunamija, kao i da nema izveštaja o pričinjenoj šteti.

Epicentar se nalazio na dubini od 143 kilometra ispod površine Zemlje.

(Kurir.rs/Ynet)

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