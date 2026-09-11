Nema izveštaja o pričinjenoj šteti u zemljotresu u Indoneziji
Planeta
JAK ZEMLJOTRES POGODIO INDONEZIJU! Zatreslo se u Bandskom moru, evo šta su rekli nadležni o CUNAMIJU
- Zemljotres jačine 6,2 stepena pogodio je Banda more u Indoneziji, saopštila je BMKG.
- Epicentar je bio na dubini od 143 kilometra, a nadležni su naveli da nema opasnosti od cunamija.
Slušaj vest
Zemljotres jačine 6,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je Bandsko more u Indoneziji.
Ovo je saopštila Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG), dodajući da nema opasnosti od cunamija, kao i da nema izveštaja o pričinjenoj šteti.
Epicentar se nalazio na dubini od 143 kilometra ispod površine Zemlje.
(Kurir.rs/Ynet)
Reaguj
Komentariši