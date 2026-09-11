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Ema Bonino (78), bivša ministarka spoljnih poslova Italije poznata po dugogodišnjoj borbi za ljudska prava, umrla je danas u Rimu.

Bonino je političku karijeru počela kao aktivistkinja za legalizaciju abortusa i razvoda u Italiji.

"Njen život bio je duga borba protiv svega što uskraćuje slobodu: protiv ilegalnih abortusa, gladi u svetu, stega partijskog sistema, genitalnog sakaćenja žena, represivnog pravosuđa, genocida i svakog oblika autoritarizma", navela je njena stranka "+Europa".

Italijanska premijerka Đorđa Meloni odala je počast Bonino, istakavši da njihove različite političke pozicije "nikada nisu sprečile" da prizna njen značaj i ulogu u javnom životu Italije.

"Decenijama je Ema Bonino bila snažan i prepoznatljiv glas italijanske politike, odlučno se zalažući za svoje ideje", izjavila je Meloni.

Bonino je u politiku ušla nakon ličnog iskustva sa abortusom.

Sa 26 godina ostala je trudna i abortirala, iako je to u tadašnjoj Italiji bilo nezakonito.

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Ema Bonino Foto: FABIO CIMAGLIA/ANSA

Iskustvo je opisala kao jedno od najviše ponižavajućih koja je doživela.

Godine 1975. bila je među osnivačima Informativnog centra za sterilizaciju i abortus, organizacije koja je pružala informacije i organizovala abortuse pre nego što su legalizovani.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Sledeće godine izabrana je za poslanicu u italijanskom parlamentu kao pšredstavnica Radikalne partije, poznate po sekularizmu, građanskim slobodama, feminizmu i liberalizmu.

Abortus je u Italiji legalizovan 1978. godine.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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