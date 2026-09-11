BILA POZNATA PO BORBI ZA LJUDSKA PRAVA

BILA POZNATA PO BORBI ZA LJUDSKA PRAVA

Slušaj vest

Ema Bonino (78), bivša ministarka spoljnih poslova Italije poznata po dugogodišnjoj borbi za ljudska prava, umrla je danas u Rimu.

Bonino je političku karijeru počela kao aktivistkinja za legalizaciju abortusa i razvoda u Italiji.

"Njen život bio je duga borba protiv svega što uskraćuje slobodu: protiv ilegalnih abortusa, gladi u svetu, stega partijskog sistema, genitalnog sakaćenja žena, represivnog pravosuđa, genocida i svakog oblika autoritarizma", navela je njena stranka "+Europa".

Italijanska premijerka Đorđa Meloni odala je počast Bonino, istakavši da njihove različite političke pozicije "nikada nisu sprečile" da prizna njen značaj i ulogu u javnom životu Italije.

"Decenijama je Ema Bonino bila snažan i prepoznatljiv glas italijanske politike, odlučno se zalažući za svoje ideje", izjavila je Meloni.

Bonino je u politiku ušla nakon ličnog iskustva sa abortusom.

Sa 26 godina ostala je trudna i abortirala, iako je to u tadašnjoj Italiji bilo nezakonito.

Ema Bonino Foto: FABIO CIMAGLIA/ANSA

Iskustvo je opisala kao jedno od najviše ponižavajućih koja je doživela.

Godine 1975. bila je među osnivačima Informativnog centra za sterilizaciju i abortus, organizacije koja je pružala informacije i organizovala abortuse pre nego što su legalizovani.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Sledeće godine izabrana je za poslanicu u italijanskom parlamentu kao pšredstavnica Radikalne partije, poznate po sekularizmu, građanskim slobodama, feminizmu i liberalizmu.

Abortus je u Italiji legalizovan 1978. godine.