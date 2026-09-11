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Slovenačka policija uhapsila je u Radovljici slovenačkog državljanina (21) koji je u petak ujutru na izlazu Šmartno na Gorenjskom auto-putu pucao na policajca službenim oružjem, a zatim ukrao policijsko vozilo i pobegao.

Oružani napad i opsežna policijska potraga doveli su do saobraćajnog kolapsa i dugotrajnog zatvaranja Gorenjskog autoputa u pravcu Jesenice, dok su lokalne institucije u Radovljici bile blokirane iz predostrožnosti tokom trajanja operacije, objavio je 24ur.

Incident na auto-putu i napad na policajca

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je dvadesetjednogodišnjak prvo u petak, 11. septembra, nešto pre 9 časova ujutru izazvao saobraćajnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici, a zatim pobegao u pravcu Kranja.

Policijski službenici ljubljanske stanice saobraćajne policije zaustavili su ga na izlazu Šmartno, ali je osumnjičeni tokom postupka ukrao službeni pištolj policajca, ispalio hice u njega, ušao u policijsko vozilo i pobegao ka Gorenjskoj.

Povređeni policajac je zbrinut na licu mesta i prevezen je u bolnicu. Prema navodima Policijske uprave Ljubljane, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugroženo, a u incidentu nije bilo drugih povređenih.

Potera i hapšenje osumnjičenog

Nakon opsežne potere, policijske snage su locirale vozilo za bekstvo u oblasti Lesca i brzo uhapsile osumnjičenog u Radovljici. Dvadesetjednogodišnji osumnjičeni je stavljen u policijski pritvor, dok policija i kriminalistički istražitelji sa psima tragačima pretražuju područje duž Gorenjskog auto-puta i ispituju unutrašnjost ukradenog vozila kako bi prikupili dokaze. Motiv napada još nije poznat.

Tokom pretrage, osnovna škola, vrtić, dve srednje škole, zdravstveni centar, upravna kancelarija i nekoliko prodavnica u Radovljici su bili blokirani iz preventivnih razloga.

Nakon što je policija potvrdila da je opasnost prošla, sve institucije su nastavile sa redovnim radom.

Saobraćajni kolaps i preusmeravanja

Zbog policijske istrage i niza intervencija na Gorenjskom autoputu u pravcu Jesenice, deonica između Koseza i Šmartna je zatvorena za saobraćaj, kao i ulazi u Podutiku, Šentvidu i Brodu.

Zbog toga su nastali višekilometarski zastoji na zapadnoj, severnoj i istočnoj ljubljanskoj obilaznici i na pravcima ka Medvodama, Trzinu i Bledu.

Saobraćajno-informativni centar preporučuje vozačima obilaznice preko Celovške i Obvozne ceste, Črnuča i Trzina, dok se saobraćaj iz pravca Primorske prema Austriji preusmerava preko Italije preko Udina, objavio je 24ur.

Stanje na ostalim putevima u Sloveniji

I na drugim putevima u Sloveniji ima kašnjenja. Na primorskom autoputu saobraćaj je otežan na nekoliko deonica između Ljubljane i Kopra i u pravcu Postojne i Logatca, dok je rano ujutru saobraćaj nakratko prekinut nesrećom iza tunela Kastelec, gde se putničko vozilo prevrnulo na krov, pri čemu je vozač zadobio lakše povrede.