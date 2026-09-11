OPSADNO STANJE NA AUTO-PUTU! Mladić oteo pištolj policajcu i RANIO GA, pa službenim autom bežao: Blokirane škole, vrtić i prodavnice, drama u Sloveniji (VIDEO)
- Slovenačka policija uhapsila je 21-godišnjaka koji je na izlazu Šmartno oteo pištolj policajcu, pucao na njega i ukrao službeno vozilo. Povređeni policajac je stabilno i nije životno ugrožen.
- Zbog potere i istrage zatvoren je deo Gorenjskog autoputa ka Jesenicama, a u Radovljici su preventivno blokirane škole, vrtić, zdravstveni centar i nekoliko prodavnica.
Slovenačka policija uhapsila je u Radovljici slovenačkog državljanina (21) koji je u petak ujutru na izlazu Šmartno na Gorenjskom auto-putu pucao na policajca službenim oružjem, a zatim ukrao policijsko vozilo i pobegao.
Oružani napad i opsežna policijska potraga doveli su do saobraćajnog kolapsa i dugotrajnog zatvaranja Gorenjskog autoputa u pravcu Jesenice, dok su lokalne institucije u Radovljici bile blokirane iz predostrožnosti tokom trajanja operacije, objavio je 24ur.
Incident na auto-putu i napad na policajca
Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je dvadesetjednogodišnjak prvo u petak, 11. septembra, nešto pre 9 časova ujutru izazvao saobraćajnu nesreću na ljubljanskoj obilaznici, a zatim pobegao u pravcu Kranja.
Policijski službenici ljubljanske stanice saobraćajne policije zaustavili su ga na izlazu Šmartno, ali je osumnjičeni tokom postupka ukrao službeni pištolj policajca, ispalio hice u njega, ušao u policijsko vozilo i pobegao ka Gorenjskoj.
Povređeni policajac je zbrinut na licu mesta i prevezen je u bolnicu. Prema navodima Policijske uprave Ljubljane, njegovo stanje je stabilno i nije životno ugroženo, a u incidentu nije bilo drugih povređenih.
Potera i hapšenje osumnjičenog
Nakon opsežne potere, policijske snage su locirale vozilo za bekstvo u oblasti Lesca i brzo uhapsile osumnjičenog u Radovljici. Dvadesetjednogodišnji osumnjičeni je stavljen u policijski pritvor, dok policija i kriminalistički istražitelji sa psima tragačima pretražuju područje duž Gorenjskog auto-puta i ispituju unutrašnjost ukradenog vozila kako bi prikupili dokaze. Motiv napada još nije poznat.
Tokom pretrage, osnovna škola, vrtić, dve srednje škole, zdravstveni centar, upravna kancelarija i nekoliko prodavnica u Radovljici su bili blokirani iz preventivnih razloga.
Nakon što je policija potvrdila da je opasnost prošla, sve institucije su nastavile sa redovnim radom.
Saobraćajni kolaps i preusmeravanja
Zbog policijske istrage i niza intervencija na Gorenjskom autoputu u pravcu Jesenice, deonica između Koseza i Šmartna je zatvorena za saobraćaj, kao i ulazi u Podutiku, Šentvidu i Brodu.
Zbog toga su nastali višekilometarski zastoji na zapadnoj, severnoj i istočnoj ljubljanskoj obilaznici i na pravcima ka Medvodama, Trzinu i Bledu.
Saobraćajno-informativni centar preporučuje vozačima obilaznice preko Celovške i Obvozne ceste, Črnuča i Trzina, dok se saobraćaj iz pravca Primorske prema Austriji preusmerava preko Italije preko Udina, objavio je 24ur.
Stanje na ostalim putevima u Sloveniji
I na drugim putevima u Sloveniji ima kašnjenja. Na primorskom autoputu saobraćaj je otežan na nekoliko deonica između Ljubljane i Kopra i u pravcu Postojne i Logatca, dok je rano ujutru saobraćaj nakratko prekinut nesrećom iza tunela Kastelec, gde se putničko vozilo prevrnulo na krov, pri čemu je vozač zadobio lakše povrede.
Pored toga, saobraćajne službe najavljuju da će u noći na subotu i nedelju, od 20 do 5 časova, zbog radova na Štajerskom autoputu, biti zatvorena deonica između Slovenskih Konjica i Dramlja u pravcu Ljubljane, a saobraćaj će se odvijati regionalnim putevima.