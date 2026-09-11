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Rusija je zapretila Litvaniji nuklearnim oružjem dok ova baltička nacija razmatra ukidanje zabrane nuklearnog naoružanja.

Litvanske parlamentarne stranke privremeno su se saglasile sa ustavnim izmenama u julu, a parlamentarni Odbor za pravna pitanja glasao je sa 7–2 za ovaj predlog u sredu, 9. septembra, čime je otvoren put za konačnu odluku početkom 2027. godine.

Reakcija Kremlja i mogućnost NATO raspoređivanja

Ukidanje zabrane omogućilo bi NATO-u, čiji je Litvanija član od 2004. godine, da rasporedi nuklearne snage na njenoj teritoriji.

U petak je portparol Kremlja Dmitrij Peskov zapretio Vilnjusu povodom ovog plana, rekavši da će se ova baltička nacija, koja je nekada bila pod sovjetskom okupacijom, naći "na nišanu našeg nuklearnog oružja".

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

- A ako se na teritoriji nalazi nuklearno oružje usmereno ka nama, onda će se i teritorija te zemlje naći na nišanu našeg nuklearnog oružja - rekao je Peskov u petak za ruski Prvi kanal, kako je prenela državna novinska agencija RIA Novosti.

Strateški položaj Litvanije i naoružavanje Belorusije

Litvanija, jedan od najsnažnijih podržavalaca Ukrajine u Evropi, graniči se sa ruskom enklavom Kalinjingrad na zapadu i vernim saveznikom Moskve Belorusijom na jugu, pri čemu je Vilnjus udaljen svega dva sata vožnje od Minska, glavnog grada Belorusije.

ruska enklava Kalinjingrad Foto: Shutterstock

Rusija je počela da raspoređuje nuklearno oružje u Belorusiji, nenuklearnoj zemlji, u junu 2023. godine.

U decembru 2025. godine, Rusija je u Belorusiji rasporedila i svoju balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik", sposobnu da nosi nuklearne glave, čija je borbena upotreba u Ukrajini ušla u istoriju kao prva takve vrste. U maju je Belorusija održala nuklearnu vojnu vežbu sa Rusijom, u kojoj su učestvovale beloruske vojne jedinice zadužene za borbenu upotrebu nuklearnog oružja i operacije nuklearne podrške.

1/3 Vidi galeriju Raspoređivanje ruskog raketnog sistema Orešnik u Belorusiji Foto: screenshot YT/VoentvBY

Stav litvanskog rukovodstva

U julu, kada su rasprave o zabrani nuklearnog oružja dobile na zamahu u parlamentu u Vilnjusu, predsednik Litvanije Gitanas Nauseda pripisao je tu potrebu promenjenim geopolitičkim okolnostima.