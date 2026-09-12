TRAMP NAORUŽAVA ARGENTINU ZA INVAZIJU NA FOKLANDE? STIŽU "CRNI JASTREBOVI"! Kazao da Amerika neće stati uz Britance, Mileju šalje prva 4 helikoptera "Blek hok"
- SAD prodaju Argentini četiri helikoptera UH-60L 'Blek hok' i prateću opremu za 140 miliona dolara, uz postepene isporuke.
- Vašington navodi da će prodaja pomoći Argentini u graničnoj bezbednosti, borbi protiv kriminala i reagovanju na katastrofe.
- Britanski mediji ocenjuju da sporazum može izazvati zabrinutost zbog Trampove poruke da neće podržati Britaniju u sporu oko Foklanda.
Stejt department je objavio ugovor o prodaji četiri helikoptera UH-60L "Blek hok" (Black Hawk - Crni jastreb) i prateće opreme Argentini za 140 miliona dolara.
Indipendent prenosi da je to na društvenoj mreži X onjavio Piter Lamelas, ambasador SAD u Argentini.
- Argentina će dobiti obnovljene helikoptere "Blek hok" u postepenim isporukama, počevši od četiri jedinice, kako bi ojačala odbranu i reagovala na vanredne situacije. To nije samo oprema: tu je u pitanju dolazak na vreme i spasavanje života. Nastavljamo da radimo zajedno s Argentinom kako bismo pomogli u izgradnji jače i bezbednije zemlje - napisao je Lamelas.
Stejt department: Neće promeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regionu
On je objavio link sa saopštenju Stejt departmenta.
- Ova predložena prodaja će podržati ciljeve spoljne politike i ciljeve nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država poboljšanjem bezbednosti glavnog saveznika van NATO, koji je snaga političke stabilnosti i ekonomskog napretka u Južnoj Americi. Predložena prodaja će poboljšati sposobnost Argentine da se suoči sa sadašnjim i budućim pretnjama pružanjem dodatnih kapaciteta za sprovođenje granične bezbednosti, borbu protiv transnacionalnog kriminala i humanitarnu pomoć/reagovanje na katastrofe - piše u saopštenju.
U njemu se dodaje da sporazum "neće promeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regionu" niti će imati "negativan uticaj na spremnost SAD da se brani".
Navodi se da će helikoptere isporučiti kompanija "Sikorski", podružnica kompanije "Lokid Martin", koja Beloj kući obezbeđuje predsedničke helikoptere "Marin uan".
Tramp: Britanija mi nije pomogla oko Irana
Britanski list navodi da bi ovaj sporazum mogao da izazove zabrinutost s obzirom na to da je američki predsednik Donald Tramp nedavno nagovestio da neće podržati Veliku Britaniju u sporu oko suvereniteta oko Foklandskih ostrva koji London ima s Argentinom.
Podseća se Velika Britanija i Argentina 1982. godine vodile 74-dnevni rat oko tog arhipelaga u jugozapadnom delu Atlantskog okeana, u čijoj blizini se sprema eksploatacija podvodnih rezervi nafte uprkos protivljenju Buenos Ajresa.
- Vaša zemlja nije bila tu da mi pomogne - kazao je Tramp prošle nedelje u intervjuu za britanski GB njuz, misleći na to što se London nije pridružio američko-izraelskom napadu na Iran ranije ove godine.
Indipendent navodi da predsednik SAD već nekoliko godina održava prijateljske odnose s argentinskim predsednikom Havijerom Milejem, radikalnim libertarijancem, koji ga je posetio u Beloj kući i obratio se na republikanskom skupu u Vašingtonu.
Spasio "velikog gospodina" Mileja pred izbore
Podsćeća se da su se njih dvojica grlili na konvenciji konzervativaca u februaru 2024, kada je Tramp rekao o kolegi da je "veliki gospodin".
- Rekao je "Ja sam MAGA", a onda sam shvatio da je malo ljudi koji zaista mogu to da urade. Učinićemo Argentinu ponovo velikom - poručio je tada Tramp, uz varijaciju na svoj izborni slogan "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA) koji mu je 2016. doneo prvi mandat u Beloj kući.
U oktobru prošle godine, dok se Milej suočavao sa teškim parlamentarnim izborima na sredini predsedničkog mandata, Trampova administracija je priskočila u pomoć argentinskoj valuti koja je bila pred kolapsom, kupivši pezose i dogovorivši kreditnu liniju od 20 milijardi dolara sa centralnom bankom zemlje, koja je, prema rečima američkog ministra finansija Skota Besenta, otplaćena u januaru.
Tramp je takođe prošle godine pokrenuo ideju o kupovini argentinske govedine kako bi snizio cene u SAD i nedavno je tvrdio da je nabavio 300.000 metričkih tona mesa – što je razljutilo američke stočare i republikanske senatore u ruralnim državama – ali nije otkrio njegovo poreklo.
(Kurir.rs/The Independent/Preveo i priredio: N. V.)