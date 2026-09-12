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Stejt department je objavio ugovor o prodaji četiri helikoptera UH-60L "Blek hok" (Black Hawk - Crni jastreb) i prateće opreme Argentini za 140 miliona dolara.

Indipendent prenosi da je to na društvenoj mreži X onjavio Piter Lamelas, ambasador SAD u Argentini.

- Argentina će dobiti obnovljene helikoptere "Blek hok" u postepenim isporukama, počevši od četiri jedinice, kako bi ojačala odbranu i reagovala na vanredne situacije. To nije samo oprema: tu je u pitanju dolazak na vreme i spasavanje života. Nastavljamo da radimo zajedno s Argentinom kako bismo pomogli u izgradnji jače i bezbednije zemlje - napisao je Lamelas.

Stejt department: Neće promeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regionu

On je objavio link sa saopštenju Stejt departmenta.

- Ova predložena prodaja će podržati ciljeve spoljne politike i ciljeve nacionalne bezbednosti Sjedinjenih Država poboljšanjem bezbednosti glavnog saveznika van NATO, koji je snaga političke stabilnosti i ekonomskog napretka u Južnoj Americi. Predložena prodaja će poboljšati sposobnost Argentine da se suoči sa sadašnjim i budućim pretnjama pružanjem dodatnih kapaciteta za sprovođenje granične bezbednosti, borbu protiv transnacionalnog kriminala i humanitarnu pomoć/reagovanje na katastrofe - piše u saopštenju.

U njemu se dodaje da sporazum "neće promeniti osnovnu vojnu ravnotežu u regionu" niti će imati "negativan uticaj na spremnost SAD da se brani".

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Američki helikopteri "Blek hok" Foto: EPA / Georgi Licovski

Navodi se da će helikoptere isporučiti kompanija "Sikorski", podružnica kompanije "Lokid Martin", koja Beloj kući obezbeđuje predsedničke helikoptere "Marin uan".

Tramp: Britanija mi nije pomogla oko Irana

Britanski list navodi da bi ovaj sporazum mogao da izazove zabrinutost s obzirom na to da je američki predsednik Donald Tramp nedavno nagovestio da neće podržati Veliku Britaniju u sporu oko suvereniteta oko Foklandskih ostrva koji London ima s Argentinom.

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Foklandska ostrva Foto: Shutterstock

Podseća se Velika Britanija i Argentina 1982. godine vodile 74-dnevni rat oko tog arhipelaga u jugozapadnom delu Atlantskog okeana, u čijoj blizini se sprema eksploatacija podvodnih rezervi nafte uprkos protivljenju Buenos Ajresa.

- Vaša zemlja nije bila tu da mi pomogne - kazao je Tramp prošle nedelje u intervjuu za britanski GB njuz, misleći na to što se London nije pridružio američko-izraelskom napadu na Iran ranije ove godine.

Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Indipendent navodi da predsednik SAD već nekoliko godina održava prijateljske odnose s argentinskim predsednikom Havijerom Milejem, radikalnim libertarijancem, koji ga je posetio u Beloj kući i obratio se na republikanskom skupu u Vašingtonu.

Spasio "velikog gospodina" Mileja pred izbore

Podsćeća se da su se njih dvojica grlili na konvenciji konzervativaca u februaru 2024, kada je Tramp rekao o kolegi da je "veliki gospodin".

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Donald Tramp i Havijer Milej, predsednici SAD i Argentine Foto: Alex Brandon/AP

- Rekao je "Ja sam MAGA", a onda sam shvatio da je malo ljudi koji zaista mogu to da urade. Učinićemo Argentinu ponovo velikom - poručio je tada Tramp, uz varijaciju na svoj izborni slogan "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA) koji mu je 2016. doneo prvi mandat u Beloj kući.

Pobeda stranke argentinskog predsednika Havijera Mileja na parlamentarnim izborima Foto: Rodrigo Abd/AP, JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

U oktobru prošle godine, dok se Milej suočavao sa teškim parlamentarnim izborima na sredini predsedničkog mandata, Trampova administracija je priskočila u pomoć argentinskoj valuti koja je bila pred kolapsom, kupivši pezose i dogovorivši kreditnu liniju od 20 milijardi dolara sa centralnom bankom zemlje, koja je, prema rečima američkog ministra finansija Skota Besenta, otplaćena u januaru. 

Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

Tramp je takođe prošle godine pokrenuo ideju o kupovini argentinske govedine kako bi snizio cene u SAD i nedavno je tvrdio da je nabavio 300.000 metričkih tona mesa – što je razljutilo američke stočare i republikanske senatore u ruralnim državama – ali nije otkrio njegovo poreklo.

(Kurir.rs/The Independent/Preveo i priredio: N. V.)

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