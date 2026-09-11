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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija i dalje ostaje otvorena za pregovore sa Ukrajinom i da se nada da će u budućnosti biti održan trilateralni sastanak uz učešće Sjedinjenih Američkih Država.

"Ostajemo otvoreni za pregovore. Nadamo se da ćemo, kao što je već razgovarano sa američkim pregovaračima, u doglednoj budućnosti ponovo uspeti da se sastanemo u troje i nastavimo dijalog", rekao je Peskov za Izvestija.

Peskov je, međutim, ocenio da je teško predvideti koliko bi eventualni sastanak bio uspešan, imajući u vidu, kako je rekao, svakodnevno pogoršavanje situacije za Kijev.

On je istakao da su uslovi Moskve dobro poznati, kao i, prema njegovim rečima, "prvobitni uzroci" sukoba koje je potrebno otkloniti.

Govoreći o mogućem sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u Kini, Peskov je rekao da konačan dogovor o tom pitanju još nije postignut.

Komentarišući mogućnost da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pokuša da utiče na Trampa pre eventualnog sastanka, Peskov je rekao da američki predsednik ima sopstveni stav o odnosima sa Putinom, koji će, prema njegovoj oceni, teško ko moći da promeni.

Peskov je izjavio da je Ukrajina upoznata sa kompromisima na koje bi trebalo da pristane radi rešavanja sukoba, ali da konkretan plan za sveobuhvatno rešavanje situacije još nije izrađen.