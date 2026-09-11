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Jedanaesti septembar 2001. godinebio je jedan od najmračnijih dana u američkoj istoriji, ali zlo nije pobedilo, izjavio je danas američki ministar rata Pit Hegset na komemoraciji u Pentagonu povodom 25 godina od terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3.000 ljudi.

“Ovi podli i kukavički napadi promenili su Ameriku na način da čak i zvuk tih aviona na današnji dan potresa dušu. Oni su, međutim, promenili Ameriku drugačije nego što su se kukavice nadale. Vidite, njihovi napadi su umesto toga podstakli milione ljudi da istupe napred”, kazao je on.

Zvaničnik Trampove administracije, koji se često okreće religiji kada govori o ratu i sukobima, to je učinio i ovog puta, preneo je Skaj njuz navodeći da je Hegset citirao Knjigu proroka Isaije, i istakao da zlo tog dana nije imalo poslednju reč.

Pit Hegset Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

“Nikada je nije imalo, niti će je ikada imati. Mi ćemo okončati ovu borbu”, kazao je Hegset, povezujući 11. septembar sa ratom protiv Irana.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države tokom proteklih šest meseci uništile najvećeg državnog sponzora terorizma na svetu.

“Naši ratnici su se borili protiv islamske teokratije koja nam želi smrt već skoro pola veka. Oni su slavili 11. septembar, ali nisu računali na ovog predsednika”, rekao je američki zvaničnik. Hegset je na kraju obećao da će SAD okončati ovu borbu.

U napadima 11. septembra 2001. godine pripadnici Al Kaide oteli su četiri putnička aviona. Dva aviona udarila su u kule Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan u Pentagon, dok se četvrti srušio u blizini Šanksvila u Pensilvaniji, a u napadima je stradalo oko 3.000 ljudi.

Godišnjica se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava komemorativnim skupovima, minutima ćutanja i čitanjem imena žrtava.