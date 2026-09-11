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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija.

"Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji. Nemamo nikakve vojne ciljeve u odnosu na Evropu", rekao je Medvedev tokom radne posete Severozapadnom federalnom okrugu Rusije, prenosi Interfaks.

On je ocenio da su tvrdnje da će Rusija "svakog časa napasti Evropu" namenjene, s jedne strane, opravdavanju pomoći Ukrajini, a s druge strane, ostvarivanju onoga što se naziva "geopolitičkim porazom Rusije".

Medvedev je rekao da je Rusija polazila od toga da sa evropskim zemljama "nema šta da deli" i da je uvek bila spremna za ekonomsku saradnju.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

"Da bi objasnili zašto troše milijarde dolara i evra na Ukrajinu, koja je Evropljanima praktično nepoznata, oni, naravno, izmišljaju pretnju od Rusije. Tema ruske pretnje najbolji je način da se obezbedi novac za nastavak rata", rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Govoreći o glasinama o novoj mobilizaciji u Rusiji, Medvedev je rekao da za njom nema potrebe i ustvrdio da ih Ukrajina širi zbog, kako je naveo, niske popunjenosti ukrajinskih jedinica.

"Mogu odgovorno da kažem: nemamo bilo kakvu potrebu za mobilizacijom", rekao je Medvedev, dodajući da je tempo popunjavanja vojske na osnovu ugovora u okvirima, pa čak i iznad nivoa koji je bio predviđen za početak septembra.

On je ocenio i da su glasine o skoroj mobilizaciji usmerene na uznemiravanje stanovništva uoči izbora za Državnu dumu.

"Sve je to laž, obmana i provokacija, samo da bi se uznemirilo stanovništvo, posebno uoči izbora za Državnu dumu. Rukovodstvo zemlje nema nikakve planove u vezi sa tim", zaključio je Medvedev.