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Britanski poslanici nisu usvojili zakon kojim bi neizlečivo bolesnim odraslim osobama u Engleskoj i Velsu bilo omogućeno da, pod određenim uslovima, izaberu potpomognutu smrt, odnosno eutanaziju.

Protiv zakona glasalo je 286 poslanika, dok je 270 bilo za njegovo usvajanje. Time je završen dvogodišnji parlamentarni proces razmatranja predloga zakona o eutanaziji.

Predlog zakona o neizlečivo bolesnim odraslim osobama predviđao je da punoletni građani Engleske i Velsa kojima je preostalo manje od šest meseci života mogu da zatraže potpomognutu smrt, uz saglasnost dva lekara i stručnog panela.

Da je zakon usvojen, njegova primena ne bi počela pre 2031. godine.

Predlog je prethodno dva puta dobio podršku Donjeg doma, ali je većina za njegovo usvajanje u drugom glasanju pala sa 55 na 23 glasa. Ovoga puta zakon nije dobio potrebnu većinu.

Vlada je zauzela neutralan stav, ocenjujući da je reč o pitanju savesti, pa su poslanici, uključujući članove vladajuće Laburističke partije, mogli da glasaju prema sopstvenom uverenju.

Premijer Bernam odlučio da ne glasa, Starmer podržao predlog zakona

Premijer Endi Bernam odlučio je da ne glasa kako, kako je rekao, ne bi "neprimereno uticao na debatu".

Njegov prethodnik Kir Starmer, koji je napustio parlament, podržavao je predlog zakona.

Zagovornici potpomognutog umiranja tvrdili su da bi zakon predstavljao jednu od najvećih promena socijalne politike u Velikoj Britaniji još od delimične legalizacije abortusa 1967. godine.

Kao jedan od ciljeva navodili su sprečavanje odlaska teško obolelih građana u zemlje poput Švajcarske, gde je potpomognuta smrt dozvoljena pod određenim uslovima.

Protivnici zakona, međutim, smatrali su da bi on mogao ugroziti ranjive osobe. Upozoravali su na mogućnost pritiska ili prinude nad starijim, bolesnim ili osobama sa invaliditetom, kao i na nedovoljnu zaštitu pacijenata.