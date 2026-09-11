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Američki predsednik Donald Tramp iskoristio je obraćanje povodom 25 godina od terorističkih napada 11. septembrada poveže borbu koju su SAD pokrenule posle napada Al Kaide sa aktuelnim sukobom sa Iranom, poručivši da Teheran nikada neće doći u posed nuklearnog oružja.

Tramp je na komemoraciji u Pentagonu odao poštu svim pripadnicima američke vojske koji su služili u ratu protiv terorizma, ali i vojnicima koji su, kako je rekao, trenutno angažovani na tome da osiguraju da Iran nikada ne dođe u posed nuklearnog oružja.

"Odajemo počast pripadnicima vojske koji upravo sada rade na tome da osiguraju da najveći svetski sponzor terorizma – Islamska Republika Iran – nikada, nikada ne dobije nuklearno oružje", poručio je Tramp.

Američki predsednik je istakao da je 11. septembar dan sećanja na skoro 3.000 ljudi koji su poginuli u napadima, ali i na način na koji su Sjedinjene Američke Države odgovorile na njih.

"U tim teškim danima nakon napada videli smo istinski duh naše nacije. Tog dana smo svi bili Njujorčani. Svako od nas. Svi smo bili Njujorčani, ali smo istovremeno bili i Amerikanci. Svi smo bili jedna porodica", rekao je Tramp.

Foto: Foto: Printscreen YouTube

On je poručio da SAD nikada neće zaboraviti napade od 11. septembra 2001. godine, povezujući to sećanje sa aktuelnom američkom borbom protiv terorizma.

"Zato se danas borimo. Nemamo izbora. Postoji samo pobeda. Borimo se snažno. Borimo se da pobedimo", kazao je američki predsednik.

Tramp je obraćanje završio porukom da je četvrt veka posle napada Amerika pokazala da može da izdrži i pobedi.

"Jedanaesti septembar nas je podsetio na strašnu moć mržnje, ali nam je proteklih 25 godina pokazalo još veću snagu američkog duha da izdrži, nadvlada i pobedi", poručio je.

Dodao je i da su SAD danas "jače nego ikada ranije".

Tramp i prva dama Melanija Tramp prisustvovali su ceremoniji u Pentagonu, gde su pročitana imena 184 osobe koje su poginule kada je jedan od otetih aviona udario u zgradu američkog Ministarstva odbrane.

Istovremeno je u Njujorku minutom ćutanja počela centralna komemoracija, a na ceremoniji na mestu nekadašnjih kula Svetskog trgovinskog centra okupili su se bivši predsednici Bil Klinton, Džordž V. Buš, Barak Obama i Džozef Bajden, kao i aktuelni potpredsednik SAD Džej Di Vens.

U napadima 11. septembra 2001. godine, kada su pripadnici Al Kaide oteli četiri putnička aviona i njima napali Svetski trgovinski centar i Pentagon, dok se četvrti avion srušio u Pensilvaniji, poginulo je skoro 3.000 ljudi.

Kurir.rs/Skaj njuz