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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da su ukrajinske odbrambene snage izvele napade dugog dometa na ciljeve u šest ruskih regiona, kao i u Crnom moru.

Zelenski je na Fejsbuku naveo da su u Saratovskoj i Volgogradskoj oblasti pogođeni jedno preduzeće i objekat naftne industrije.

"Imamo dobre rezultate naših udara dugog dometa usmerenih na smanjenje ruskog potencijala za vođenje rata", napisao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su izvele napade i na ciljeve u Dagestanu, Udmurtiji, Tulskoj, Nižnjenovgorodskoj, Permskoj i Samarskoj oblasti, kao i u Crnom moru.

Zelenski je zahvalio pripadnicima ukrajinskih snaga i svima koji rade na razvoju ukrajinskih vojnih sposobnosti, sa ciljem da, kako je naveo, u Rusiji "ne ostane bezbednih mesta" za objekte koji podržavaju rat.

Ukrajinska strana poslednjih meseci intenzivirala je napade dronovima i drugim sredstvima dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu i industrijske objekte.

Prema podacima Međunarodne agencije za energetiku stanje u ruskom sektoru prerade nafte pogoršava se, dok sankcije otežavaju obnovu kapaciteta nakon sve intenzivnijih napada ukrajinskih dronova.