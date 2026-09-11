(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NOVI DETALJI UŽASA U RUMUNIJI: General zverski pretukao ljubavnicu, pa pronađen upucan u glavu!
- Pre toga je, prema navodima i snimku nadzorne kamere, brutalno pretukao 46-godišnju ženu sa kojom je navodno imao aferu.
- Nakon incidenta dobio je zabranu prilaska, otišao kod supruge po pištolj i potom nestao, a telo je pronašao rođak.
General-potpukovnik rumunske vojske Dorin Jonicapronađen je mrtav, upucan, u svojoj kući u oblasti Prahova, a prema pisanju portala Observatornews.ro u pitanju je samoubistvo, koje je došlo kao tragični epilog navodnog ljubavnog trougla.
Samo nekoliko sati pre nego što je sebi oduzeo život, 61-godišnji muškarac brutalno je pretukao ženu sa kojom je navodno imao aferu. Policija je intervenisala zbog incidenta, a generalu je izrečena zabrana prilaska. Potom je otišao kod supruge, uzeo pištolj i nestao bez traga. Jedan rođak pronašao ga je mrtvog u petak ujutru.
Scene ekstremnog nasilja zabeležila je nadzorna kamera u hodniku zgrade u jednom luksuznom naselju nadomak prestonice. General Dorin Jonica nemilosrdno udara 46-godišnju ženu, za koju se navodi da je bila njegova ljubavnica.
Pod kišom udaraca pesnicama i nogama žrtva pada na pod. Bivši pripadnik Rumunske vojske potom se vraća i ponovo je udara. Žena jedva uspeva da ustane i odlazi po pomoć. Žrtva penzionisanog generala nekada se bavila sportom na vrhunskom nivou i bila je registrovana kao takmičarka u mačevanju u okviru CSA Steaua Bukurešt.
General Jonica imao je izuzetnu vojnu karijeru koja je trajala više od tri decenije.
Kurir.rs/Telegraf/Observatornews.ro