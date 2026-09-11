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General-potpukovnik rumunske vojske Dorin Jonicapronađen je mrtav, upucan, u svojoj kući u oblasti Prahova, a prema pisanju portala Observatornews.ro u pitanju je samoubistvo, koje je došlo kao tragični epilog navodnog ljubavnog trougla.

Samo nekoliko sati pre nego što je sebi oduzeo život, 61-godišnji muškarac brutalno je pretukao ženu sa kojom je navodno imao aferu. Policija je intervenisala zbog incidenta, a generalu je izrečena zabrana prilaska. Potom je otišao kod supruge, uzeo pištolj i nestao bez traga. Jedan rođak pronašao ga je mrtvog u petak ujutru.

Scene ekstremnog nasilja zabeležila je nadzorna kamera u hodniku zgrade u jednom luksuznom naselju nadomak prestonice. General Dorin Jonica nemilosrdno udara 46-godišnju ženu, za koju se navodi da je bila njegova ljubavnica.

general Dorin Jonica Foto: MApN

Pod kišom udaraca pesnicama i nogama žrtva pada na pod. Bivši pripadnik Rumunske vojske potom se vraća i ponovo je udara. Žena jedva uspeva da ustane i odlazi po pomoć. Žrtva penzionisanog generala nekada se bavila sportom na vrhunskom nivou i bila je registrovana kao takmičarka u mačevanju u okviru CSA Steaua Bukurešt.

General Jonica imao je izuzetnu vojnu karijeru koja je trajala više od tri decenije.