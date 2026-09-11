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Jemenski Hutikonstruisali su rakete uz pomoć veštačke inteligencije, zloupotrebivši sistem AI američke kompanije Antropik, preneo je danas Bild.

Razvoj raketa je samo jedan od primera kako se veštačka inteligencija danas koristi u opasne svrhe, a Antropik je u izveštaju od oko 150 stranica otkrio kako je njihov sistem veštačke inteligencije, Klod, zloupotrebljen poslednjih meseci.

Kompanija je navela da su pripadnici jedne grupe u severnom Jemenu koristili Kloda za rad na tri različita programa naoružanja.

Među njima je bila i navođena raketa koju su oni zapravo i lansirali u okviru testa.

Pokušaj je, po svemu sudeći, bio neuspešan.

Posle toga, teroristi su se ponovo obratili veštačkoj inteligenciji, a Klod je trebalo da im pomogne da utvrde šta je tokom testa pošlo po zlu, navodi list.

Grupa je takođe radila na višestepenoj balističkoj raketi dometa većeg od 2.000 kilometara, kao i na varijantama hipersonične klizeće letelice.

Antropik nije naveo ime te grupe, ali slučaj potiče iz severnog Jemena, gde Huti, koje podržava Iran, kontrolišu velike teritorije.

Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Savetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mohber, čestitao je putem društvene mreže X Hutima na velikoj pobedi.

U izveštaju se takođe dokumentuju projekti naoružanja iz Kine, gde je u tri slučaja, Klod navodno korišćen kao zamena za programere softvera pri radu na sistemima za upravljanje i navođenje platformi za naoružanje.

Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Situacija postaje još osetljivija u oblasti bioloških istraživanja, pri čemu je Antropik opisao pet slučajeva u kojima su naučnici koristili Kloda za rad koji bi potencijalno mogao da doprinese razvoju biološkog oružja.

Kompanija, međutim, nije mogla da utvrdi da li su se iza toga zaista krile loše namere.

Jedan slučaj se odnosio na viruse čikungunje, uključujući moguće modifikacije radi povećanja prenosivosti i izbegavanja imunološkog odgovora.

Ostali slučajevi uključivali su visokopatogeni virus ptičjeg gripa, ortopoksviruse i toksine.

U izveštaju se pominje i Rusija gde su u dva slučaja akteri, navodno, koristili AI sistem Antropika u razvoju rojeva autonomnih dronova-kamikaza.

Veštačka inteligencija je tako pomogla u razvoju tehnologije u kojoj brojni dronovi treba da deluju zajedno i što je moguće autonomnije.