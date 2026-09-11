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U prethodnih nekoliko meseci, potpredsednik SAD Džej Di Vens vodio je direktne razgovore sa komandantima američke vojske, od kojih je tražio informacije o ratu sa Iranom.

Slika koju je dobio se razlikuje od zvanične verzije koju promoviše Donald Tramp.

Kako je otkrio Njujork tajms, Vens je od komandanata dobio poražavajuće informacije o situaciji unutar američke vojske, u kontekstu rata sa Iranom.

Ovo se posebno odnosi na zalihe naoružanja, gde su komandanti direktno odgovorili da su zabrinuti zbog smanjenih zaliha presretača Patriot, okosnice njihove protivvazdušne odbrane. Do kraja proleća, manje od 100 njih je ostalo u jednom od operativnih područja.

Foto: EPA Will Oliver

Rat je takođe iscrpeo zalihe taktičkih raketnih sistema vojske, kao i zalihe preciznih udarnih raketa, koje je trebalo da zamene te sisteme. Zalihe ključne municije poput ove, rekli su Vensu, bile su na najnižem nivou koji su ikada videli.

Kako piše Njujork tajms, postoji ogroman jaz između privatnih procena koje je Vens dobio i onoga što su visoki zvaničnici administracije, uključujući predsednika i potpredsednika SAD, javno govorili.

Tramp je nastavio da tvrdi da su SAD već pobedile u ratu, da je iranska vojska uništena i da nema problema sa snabdevanjem američkim oružjem. Vens je takođe nedavno umanjio značaj tvrdnji da su SAD uopšte bile u ratu.

Iza zatvorenih vrata Bele kuće, Tramp je burno reagovao na medijske izveštaje koji detaljno opisuju smanjene zalihe oružja, nazivajući novinare "izdajnicima" zbog izveštavanja o toj temi.

Tramp i sistem patriot Foto: Shutterstock

Nakon tih članaka, vladini istražitelji su podvrgli desetine visokih vojnih zvaničnika u Pentagonu poligrafskim testovima.

Njujork tajms napominje da je Vens bio skeptičan prema ideji napada na Iran od početka rata, ali se prilagodio Trampovoj poruci, plašeći se potencijalne izolacije i gubitka podrške za predsedničku nominaciju 2028. godine.

Međutim, kako ističe ovaj američki list, Vens je od početka napada tražio direktne informacije i pratio situaciju na terenu, pa čak tvrde da je pokušao da ubedi Trampa da postigne sporazum i zaustavi rat.

U tome je imao ograničen uspeh, u kontekstu memoranduma koji je potpisan u aprilu, ali je u međuvremenu ponovo eskaliralo i ovaj rat i dalje traje.